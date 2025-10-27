27/10/2025
Rapper Oruam deve disputar vaga de deputado estadual no Rio de Janeiro

Filho de Marcinho VP, cantor pretende focar em pautas ligadas à juventude, cultura periférica e inclusão social

O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nas eleições de 2026. A informação foi divulgada pela página Bangu Ao Vivo e teria sido confirmada por familiares do artista.

Filho de Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho, o rapper ainda não definiu por qual partido pretende se candidatar. Pessoas próximas afirmam que o projeto político está em fase de articulação e deve ser anunciado oficialmente nos próximos meses.

Rapper Oruam/Foto: Reprodução

Segundo a publicação, Oruam pretende centrar sua campanha em pautas já abordadas em suas músicas e discursos, como inclusão social, oportunidades no mercado da música, valorização da cultura periférica e políticas públicas voltadas à juventude.

O artista esteve recentemente envolvido em questões judiciais. Ele foi libertado no fim de setembro, após quase dois meses preso na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, na zona oeste do Rio. O Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar que revogou sua prisão preventiva.

Detido em 22 de julho, Oruam responde em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica, a um processo em que é acusado de sete crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência.

Natural do Rio de Janeiro, o cantor iniciou o curso de Psicologia na Universidade Estácio de Sá, mas abandonou a graduação no quarto período para se dedicar à carreira musical. Hoje, é um dos principais nomes da nova geração do trap brasileiro e acumula milhões de visualizações em plataformas digitais, com letras que retratam o cotidiano das comunidades cariocas.

