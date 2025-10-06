ratinho-reclama-de-atitude-do-sbt,-cita-the-voice-e-pede-“respeito”

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, desabafou nesta segunda-feira (6/10) e expôs sua irritação com a alta cúpula do SBT. Durante seu programa de rádio na Massa FM, de sua propriedade, o famoso criticou a emissora por mudar o horário de exibição de seu programa por conta do reality The Voice Brasil e disse que seu público “merece respeito”.
Chateado
Ratinho abriu o coração e afirmou que ficou sabendo da mudança de horário de seu programa enquanto estava pescando. O Programa do Ratinho será exibido mais cedo às segundas-feiras, já que o The Voice Brasil será exibido às 22h30. O reality terá Tiago Leifert como apresentador e Boninho na direção, repetindo a parceria feita na TV Globo.
“Só pra lembrar o telespectador que nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Nosso programa hoje começa 21h30, 21h45… Só fiquei muito triste de ter sabido [sic] isso, essa mudança de horário, na última hora”, começou o apresentador.
Ele seguiu com sua reclamação e disse ter ficado chateado: “Não sabia, [quando] fiquei sabendo eu estava pescando. Me ligaram [e falaram] ‘Seu programa vai ser entre 21h30 e 21h45’. Fiquei chateado porque eu tô há muito tempo nesse horário, acho que meu público merecia talvez um pouco mais de respeito, mas não foi culpa minha”, concluiu.
Nas redes, internautas reagiram à fala de Ratinho. “Como em cima da hora? O SBT está anunciando há meses que o The Voice seria esse horário”, apontou Israel Anderson. “O programa sendo planejado há meses e ele sendo avisado em cima da hora? Para de birra velho…. É só um dia”, escreveu David Rafael.
“Do jeito que eu quero”
Em entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira, Boninho falou sobre a volta do The Voice Brasil à TV e explicou por que considera mais fácil comandar o reality no SBT em comparação à sua experiência anterior na Globo. Na emissora de Silvio Santos, ele assume não apenas a direção do programa, como também é showrunner e co-produtor do formato.
“Eu sou um produtor, então o ‘time’ de produção sou eu mesmo que tô seguindo. Só se eu reclamasse comigo mesmo [risos]. Estou fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Formata, Disney e SBT todos me deram total apoio para desenvolver o projeto do jeito que eu acho que ele vai funcionar”, afirmou Boninho.
Ele continuou: “Foi por isso que eu falei que estou sorrindo, porque eu tô me divertindo, e isso eu acho que no entretenimento: se você se diverte, fazendo as coisas ficam melhores”, explicou Boninho.
