Rato é encontrado em Old Trafford durante jogo do Manchester United

A crise do Manchester United não se restringe ao que acontece dentro das quatro linhas. Mesmo com a vitória por 2 x 0 dos Diabos Vermelhos sobre o Sunderland no último sábado (4/10), torcedores encontraram um rato nas dependências do Old Trafford.
Leia também
-
Rooney detona trabalho de Ruben Amorim no Manchester United; confira
-
Premier League: City é dominante e vence United no dérbi de Manchester
-
Rato é flagrado no gramado em jogo do Manchester United. Veja
-
Estádio do Manchester United está infestado por ratos
O registro foi compartilhado nas redes sociais.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Rato é flagrado por torcedores em Old Trafford.
Reprodução / X2 de 4
Estádio é a casa do Manchester United.
Shaun Brooks – CameraSport via Getty Images3 de 4
Ruben Amorim, treinador do Manchester United.
Shaun Brooks – CameraSport via Getty Images4 de 4
Manchester United vive momento ruim.
Stu Forster/Getty Images
Não é a primeira vez que ratos são vistos passeando pelo tradicional estádio Old Trafford. Em dezembro de 2024, uma inspeção da vigilância sanitária inglesa detectou que a casa do United estava com infestação do animal em áreas do andar principal.
Foram encontrados vestígios de ratos em suítes corporativas e em um quiosque de comida na entrada do local. Por conta disso, o estádio caiu de quatro para duas estrelas em relação à higiene.
O Manchester United ocupa a 10ª posição da Premier League, com 10 pontos conquistados em sete jogos. Por conta do desempenho ruim em 2024/25, a equipe não disputa torneios europeus nesta temporada.