Rato é encontrado em Old Trafford durante jogo do Manchester United

A crise do Manchester United não se restringe ao que acontece dentro das quatro linhas. Mesmo com a vitória por 2 x 0 dos Diabos Vermelhos sobre o Sunderland no último sábado (4/10), torcedores encontraram um rato nas dependências do Old Trafford.

O registro foi compartilhado nas redes sociais.

Rato é flagrado por torcedores em Old Trafford.

Estádio é a casa do Manchester United.

Ruben Amorim, treinador do Manchester United.

Manchester United vive momento ruim.

Não é a primeira vez que ratos são vistos passeando pelo tradicional estádio Old Trafford. Em dezembro de 2024, uma inspeção da vigilância sanitária inglesa detectou que a casa do United estava com infestação do animal em áreas do andar principal.

Foram encontrados vestígios de ratos em suítes corporativas e em um quiosque de comida na entrada do local. Por conta disso, o estádio caiu de quatro para duas estrelas em relação à higiene.

O Manchester United ocupa a 10ª posição da Premier League, com 10 pontos conquistados em sete jogos. Por conta do desempenho ruim em 2024/25, a equipe não disputa torneios europeus nesta temporada.