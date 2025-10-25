25/10/2025
Rayan é desfalque do Vasco para jogo contra o Red Bull Bragantino

O Vasco terá um desfalque de peso para o jogo contra o Red Bull Bragantino neste domingo (26/10). O Gigante da Colina divulgou os relacionados para a partida sem a presença do atacante Rayan, principal goleador da equipe no Brasileirão.

Rayan, que trata um edema na coxa direita, chegou a realizar atividades com o grupo de jogadores, mas não tem condições de jogo. A expectativa é que o experiente Vegetti seja o titular na partida em Bragança Paulista–SP.

Confira a lista de relacionados do Vasco:

📋 Relacionados para a viagem rumo ao estado de São Paulo! ✈💢

➡ Rayan: o atleta tem um edema na coxa direita, faz tratamento integral com o DESP e já realiza atividades parciais com o grupo.#RBBxVAS#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/RQTJoNM6jB

— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2025

Bragantino e Vasco entram em campo neste domingo (26/10), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, casa do Massa Bruta neste Brasileirão.

Grande temporada de Rayan

Na última segunda-feira, Rayan marcou um dos gols da vitória do Vasco sobre o Fluminense. Com o tento sobre o rival carioca, alcançou a marca de 11 gols no Brasileirão, quatro a menos que Kaio Jorge e Arrascaeta, artilheiros da competição.

Na temporada, o jovem de 19 anos atuou em 46 jogos, com 16 gols pelo Gigante da Colina. Além disso, o camisa 77 do Vasco balançou as redes em três partidas consecutivas. Antes do clássico, ele havia marcado duas vezes contra o Vitória e uma diante do Fortaleza.

