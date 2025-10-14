Rayane Figliuzzi é confundida com estelionatária e assessoria esclarece situação

14/10/2025
A assessoria de Rayane Figliuzzi, participante de “A Fazenda 17” e namorada do cantor Belo, emitiu um comunicado à imprensa para rebater notícias que afirmavam que a influenciadora havia sido presa. Segundo a nota, Rayane foi detida e não presa, ou seja, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberada logo em seguida.

A assessoria jurídica de Rayane, representada pela advogada Márcia Passalini, reforçou que a confusão teve origem em uma reportagem exibida em fevereiro de 2022. Na ocasião, um telejornal mostrou a prisão de uma mulher acusada de estelionato e identificou erroneamente a imagem como sendo de Rayane Figliuzzi. Na realidade, a pessoa presa era Rayane Silva Souza, segundo o documento obtido pelo portal LeoDias.

Reprodução: Polícia Civil do Rio de Janeiro
Rayane Figliuzzi foi confundida com estelionatária em reportagem de 2022
Reprodução: Record
Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em "A Fazenda 17"
Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi
Rayane Figliuzzi no tapete vermelho de Cannes
Rayane Figliuzzi no tapete vermelho de Cannes
Foto: Instagram/@rayfigliuzzi
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila Isabel

“Conforme notificação extrajudicial já enviada ao veículo originário, trata-se de equívoco de identidade: a pessoa a quem se refere a reportagem é Rayane Silva Souza, e não Rayane da Silva Figliuzzi. Ademais, Rayane jamais foi presa: em 13/02/2022 houve apenas condução à 108ª DP para esclarecimentos e ciência de medidas cautelares”, informou a equipe, que também pediu aos meios de comunicação a retificação das matérias que utilizaram o termo incorreto.

O texto assinado por Passalini solicita ainda que os veículos que divulgaram a informação incorreta corrijam ou removam os conteúdos, já que a divulgação contínua de um erro de identidade “macula a honra e a imagem da Sra. Rayane da Silva Figliuzzi e induz o público a erro”.

Segundo a equipe da influenciadora, desde que a imagem foi resgatada nas redes sociais, Rayane tem sofrido linchamento virtual. O caso que ainda está sob análise da Justiça em que Rayane é também ligado ao crime de estelionato, chamado “golpe do motoboy”. A denúncia foi feita em 2021 em Santa Catarina e, segundo a defesa, ela foi apenas conduzida à delegacia e segue em liberdade.

