07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Rayssa Leal visita sede dos Lakers e é presenteada pela equipe; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rayssa-leal-visita-sede-dos-lakers-e-e-presenteada-pela-equipe;-veja

Nesta terça-feira (7/10), a skatista brasileira Rayssa Leal visitou a sede do Los Angeles Lakers, nos Estados Unidos. Ao lado dos skatistas Filipe Mota e Gabryel Aguilar, a atleta recebeu itens personalizados do clube de basquete.

Leia também

3 imagensRayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados UnidosRayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados UnidosFechar modal.1 de 3

Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos

2 de 3

Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos

Reprodução/Redes Sociais3 de 3

Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos

Reprodução/Redes Sociais

Através dos stories do Instagram, a medalhista olímpica publicou algumas fotos do passeio na sede dos Lakers. Em uma delas, a skatista está com um skate personalizado da equipe. Em outra, ela está ao lado de Filipe e Gabryel com camisas do time.

Rayssa Leal foi campeã do SLS Brasília, realizado em junho deste ano, na Esplanada dos Ministérios. No sábado (11/10), a atleta tem compromisso em Paris, na França, em mais uma etapa do Street League Skateboarding.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost