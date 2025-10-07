Rayssa Leal visita sede dos Lakers e é presenteada pela equipe; veja

Nesta terça-feira (7/10), a skatista brasileira Rayssa Leal visitou a sede do Los Angeles Lakers, nos Estados Unidos. Ao lado dos skatistas Filipe Mota e Gabryel Aguilar, a atleta recebeu itens personalizados do clube de basquete.

Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos

Através dos stories do Instagram, a medalhista olímpica publicou algumas fotos do passeio na sede dos Lakers. Em uma delas, a skatista está com um skate personalizado da equipe. Em outra, ela está ao lado de Filipe e Gabryel com camisas do time.

Rayssa Leal foi campeã do SLS Brasília, realizado em junho deste ano, na Esplanada dos Ministérios. No sábado (11/10), a atleta tem compromisso em Paris, na França, em mais uma etapa do Street League Skateboarding.