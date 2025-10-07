Rayssa Leal visita sede dos Lakers e é presenteada pela equipe; veja

Nesta terça-feira (7/10), a skatista brasileira Rayssa Leal visitou a sede do Los Angeles Lakers, nos Estados Unidos. Ao lado dos skatistas Filipe Mota e Gabryel Aguilar, a atleta recebeu itens personalizados do clube de basquete.
Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos
Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos
Rayssa Leal na sede dos Los Angeles Lakers nos Estados Unidos
Através dos stories do Instagram, a medalhista olímpica publicou algumas fotos do passeio na sede dos Lakers. Em uma delas, a skatista está com um skate personalizado da equipe. Em outra, ela está ao lado de Filipe e Gabryel com camisas do time.
Rayssa Leal foi campeã do SLS Brasília, realizado em junho deste ano, na Esplanada dos Ministérios. No sábado (11/10), a atleta tem compromisso em Paris, na França, em mais uma etapa do Street League Skateboarding.