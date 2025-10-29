29/10/2025
RBTrans realiza operação para fiscalizar pontos de mototaxistas em Rio Branco; entenda

Ao ContilNet, o coordenador da operação, Marcos Costa, destacou que o objetivo é garantir a segurança de quem utiliza esse tipo de transporte

Equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) iniciaram, na manhã desta segunda-feira (29), uma operação para fiscalizar a atuação de mototaxistas na capital acreana.

RBTrans realiza operação para fiscalizar pontos de mototaxistas em Rio Branco/Foto: ContilNet

A ação conta com cerca de dez agentes e prevê a inspeção de diversos pontos de embarque de passageiros em diferentes áreas da cidade.

Ao ContilNet, o coordenador da operação, Marcos Costa, destacou que o objetivo é garantir a segurança de quem utiliza esse tipo de transporte.

A RBTrans colocou viaturas no centro da cidade, nesta quarta-feira (29)/Foto: ContilNet

“Essa fiscalização tem o objetivo de checar a documentação dos permissionários, verificar se a pessoa que está com a motocicleta realmente possui autorização do município e se está capacitada para exercer a atividade. Os mototaxistas passam por treinamento e fazem curso para oferecer um bom serviço à população”, explicou.

