Reação da mãe de Virginia ao namoro com Vini Jr. chama atenção na web

A confirmação do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. movimentou as redes sociais, mas a reação de Margareth Serrão, mãe da influenciadora, gerou curiosidade. Diferente de outras ocasiões, Margareth apenas curtiu o post em que a filha anunciou o relacionamento, sem comentários ou manifestações públicas.
A ausência de posicionamento foi suficiente para alimentar especulações. Seguidores lembraram que, durante o casamento de Virginia com Zé Felipe, Margareth costumava demonstrar entusiasmo e apoio. “Na época do Zé ela postava e comentava. Agora, ficou só na curtida”, observou uma internauta.
“Ela sempre vai gostar do Zé, eles viveram momentos bons demais”, escreveu outra internauta. Uma fã comentou: “Ela ainda tem esperança de que ela volte com o Zé Felipe. Com certeza!”.
Outros usuários defenderam Margareth, afirmando que a escolha pela discrição pode ser uma forma de respeito. “Ela está se preservando. Isso não quer dizer que seja contra o namoro”, disse uma seguidora.
A situação também reacendeu comentários sobre o impacto da separação de Virginia e Zé Felipe. “A mãe dela foi quem mais sofreu. Era fã da família e vivia o sonho junto com a filha”, afirmou um perfil no X (antigo Twitter).