Reação de Tata Estaniecki após término com Cocielo viraliza; veja

O fim do casamento de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo ainda segue dando que falar. E uma reação da influenciadora digital sobre a situação viralizou nas redes sociais nas últimas horas.

Internautas notaram que a apresentadora do PodDelas curtiu algumas postagens sugestivas sobre crise no casamento. Uma delas era um carrossel com respostas como “como demonstrar o amor”.

Leia também

“Essa é a resposta que eu quero dar quando me perguntam: como demonstrar o amor? Permanecendo. Mesmo quando fica difícil, e tudo parece uma bagunça. Mesmo quando parece errado, e os dois estão errando. Quando todos dizem: vá cuidar de você das suas coisas, pare de perder tempo com relacionamento. E você insiste: tenta de novo, escolhe de novo, não vai embora porque está difícil. Amar também é resistir quando tudo (parece) convidar a desistir”, dizia o post.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Reprodução/ Instagram 2 de 6

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Reprodução/Instagram. 3 de 6

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Reprodução/Redes sociais. 4 de 6

Tata e Cocielo

Reprodução/Instagram 5 de 6

Cocielo e Tata

6 de 6

Tata Estaniecki, Júlio Cocielo e os filhos

Reprodução

No fim da noite de sexta-feira (17/10), Tata Estaniecki também aceitou a colab com Cocielo, em que o humorista falava sobre o fim do casamento, dando fim às especulações de trolagem. Internautas chegaram a cogitar que o post em questão se tratava de uma brincadeira feita por Maurício Meirelles no quadro Web Bullying, o que foi negado pelo famoso.

Anteriormente, Tata já havia removido o sobrenome Cocielo de seu perfil nas redes sociais, deixando apenas “Tata Estaniecki”.

O anúncio do fim do casamento

O influenciador Júlio Cocielo anunciou, na noite de quinta-feira (16/10), o término de seu casamento com Tatá Estaniecki. Juntos desde 2017, o casal é pai de Beatriz e Caio.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, escreveu.

O influenciador ressaltou que, apesar do término, o casal seguirá cuidando dos filhos e mantendo a parceria na criação da família.

“De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, afirmou. Ele ainda deixou uma mensagem otimista sobre o amor e os momentos vividos juntos: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo”.

Cocielo finalizou o desabafo pedindo gratidão e positividade: “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”.