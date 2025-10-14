Real Madrid aceita negociar Vini Jr. por valor histórico, diz site britânico

O Real Madrid definiu que só libera Vinicius Jr por 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,59 bilhões). Segundo o site Sky Sports, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, abriu conversas com os representantes do jogador e demonstrou disposição para bancar o valor pedido pelo clube espanhol.
Se a negociação avançar, a transferência superaria o recorde histórico de Neymar, que em 2017 trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain por cerca de 222 milhões de euros.
Veja as fotos
Leia Também
As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas já indicam o interesse concreto dos sauditas em contar com o atacante brasileiro.
A possível saída de Vini Jr. ocorre em meio a um momento de reformulação no Real Madrid. Aos 25 anos, o camisa 7 perdeu espaço com o técnico Xabi Alonso e tem começado algumas partidas no banco de reservas, cenário bem diferente das temporadas anteriores, quando era peça essencial no ataque merengue. O vínculo do jogador vai até junho de 2027.
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!