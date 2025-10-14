14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Real Madrid aceita negociar Vini Jr. por valor histórico, diz site britânico

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
real-madrid-aceita-negociar-vini-jr.-por-valor-historico,-diz-site-britanico

O Real Madrid definiu que só libera Vinicius Jr por 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,59 bilhões). Segundo o site Sky Sports, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, abriu conversas com os representantes do jogador e demonstrou disposição para bancar o valor pedido pelo clube espanhol.

Se a negociação avançar, a transferência superaria o recorde histórico de Neymar, que em 2017 trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain por cerca de 222 milhões de euros.

Veja as fotos

Reprodução/x: @FIFACWC
Vini Jr entra no Hard Rock Stadium, em Miami, para o aquecimento da partida diante da JuventusReprodução/x: @FIFACWC
Reprodução
Vini Jr. marcou o seu primeiro gol como melhor do mundo da FIFA na final do IntercontinentalReprodução
Reprodução/vinijr
Reprodução/vinijr
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia

Leia Também

As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas já indicam o interesse concreto dos sauditas em contar com o atacante brasileiro.

A possível saída de Vini Jr. ocorre em meio a um momento de reformulação no Real Madrid. Aos 25 anos, o camisa 7 perdeu espaço com o técnico Xabi Alonso e tem começado algumas partidas no banco de reservas, cenário bem diferente das temporadas anteriores, quando era peça essencial no ataque merengue. O vínculo do jogador vai até junho de 2027.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost