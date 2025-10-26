Real Madrid acumula sequência negativa contra o Barcelona; veja odds

O maior clássico do futebol mundial acontece neste domingo (26), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, quando o Real Madrid recebe o Barcelona pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Nos últimos quatro confrontos entre os rivais, o time catalão venceu todas as partidas, ampliando a pressão sobre os Merengues.
Líder com 24 pontos, o Real Madrid precisa superar o retrospecto recente no El Clásico para se manter na ponta da tabela, enquanto o Barcelona, com 22 pontos, busca manter a boa fase e assumir vantagem sobre o rival.
Será que o Real Madrid vai conseguir vencer em casa ou o Barcelona vai ampliar a sequência positiva? Confira números do confronto e as melhores opções de apostas.
Real Madrid vai conseguir vencer o Barcelona?
- Real Madrid: Odds* 2.02 na Superbet
- Empate: Odds* 4.00 na Superbet
- Barcelona: Odds* 3.25 na Superbet
A Superbet, uma das principais casas de apostas do Brasil, coloca o Real Madrid como favorito para vencer a partida, muito por conta do desempenho dentro do Campeonato Espanhol.
Mas no confronto direto, o Barcelona tem tido vantagem recentemente. Nos últimos quatro El Clásicos, os Culés saíram vitoriosos em todos eles.
Veja os quatro últimos jogos entre Real Madrid e Barcelona
Campeonato Espanhol 2024/2025
- Data: 11/5/2025
- Local: Estadi Olímpic Lluís Companys
- Barcelona 4×3 Real Madrid
- Gols: Eric García, Lamine Yamal e Raphinha (2x) (BAR); Kylian Mbappé (3x) (RMA)
Copa do Rei 2025/2025 – Final
- Data: 26/4/2025
- Local: Estadio de La Cartuja
- Barcelona 3×2 Real Madrid
- Gols: Pedri, Ferrán Torres e Jules Koundé (BAR); Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni (RMA)
Supercopa da Espanha 2024
- Data: 12/1/2025
- Local: King Abdullah Sports City
- Real Madrid 2×5 Barcelona
- Gols: Kylian Mbappé e Rodrygo (RMA); Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha (2x) e Álex Baldé (BAR)
Campeonato Espanhol 2024/2025
- Data: 26/10/2024
- Local: Santiago Bernabéu
- Real Madrid 0x4 Barcelona
- Gols: Robert Lewandowski (2x), Lamine Yamal e Raphinha (BAR)
A última vez que o Real Madrid conseguiu vencer o Barcelona foi no dia 21 de abril de 2024, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol 2023/2024.
Na ocasião, os Merengues ganharam por 3 a 2, com gols de Vinícius Jr., Lucas Vázquéz e Jude Bellingham. Andreas Christensen e Fermín López descontaram.
Mbappé ou Raphinha irão decidir?
Mbappé marca a qualquer momento: Odds* 1.66 na Superbet
Raphinha marca a qualquer momento: Odds* 3.05 na Superbet
Contratado na última temporada pelo Real Madrid, Kylian Mbappé tem assumido cada vez mais o protagonismo no clube.
O francês é o atual artilheiro do Campeonato Espanhol com dez gols marcados, e somando 15 em 12 jogos em todas as competições. O francês marcou contra o Barcelona nas últimas três partidas.
Já Raphinha deve retornar ao time após três semanas se recuperando de uma lesão na coxa direita.
Após o jogo pela Champions League no meio da semana, o treinador Hansi Flick falou que o brasileiro tem chances de jogar contra o Real Madrid. O brasileiro balançou as redes madrilenhas cinco vezes nos últimos quatro jogos.
Como chegam as equipes
O Real Madrid entrou em campo na quarta-feira (22) pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Dentro de casa, a equipe de Xabi Alonso venceu a Juventus por 1 a 0, com gol de Jude Bellingham.
Na terça-feira (21), o Barcelona recebeu o Olympiakos e goleou por 6 a 1. Fermín López, três vezes, Marcus Rashford, duas, e Lamine Yamal marcaram os gols da equipe catalã.
Onde assistir Real Madrid x Barcelona
A partida entre Real Madrid e Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, terá transmissão do Disney+ (streaming).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24/10/2025