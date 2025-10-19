19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Real Madrid vence e retoma a liderança do Campeonato Espanhol

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
real-madrid-vence-e-retoma-a-lideranca-do-campeonato-espanhol

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 x 0 neste domingo (19/10), fora de casa, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. O único gol da partida foi marcado por Kylian Mbappé no final do segundo tempo. O time merengue entrou em campo na 2ª colocação da tabela de classificação após ter perdido a liderança para o rival Barcelona. Com o triunfo, o time comandado por Xabi Alonso retomou o topo da liga.

4 imagensO time voltou a liderança da La LigaReal Madrid foi líder das estatísticas de ataqueO gol aconteceu apenas aos 25 minutsoFechar modal.1 de 4

Real venceu por 1 x 0

Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images)2 de 4

O time voltou a liderança da La Liga

Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images3 de 4

Real Madrid foi líder das estatísticas de ataque

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
4 de 4

O gol aconteceu apenas aos 25 minutso

Angel Martinez/Getty Images

O Real começou melhor no jogo e poderia ter ido para o intervalo da partida com um placar bastante elástico. A equipe criou bastante oportunidades, algumas com perigo, mas o goleiro Soria brilhou e não teve suas redes balançadas nos 45 minutos iniciais.

Na volta do segundo tempo, os visitantes seguiram com o domínio e controle da partida, mas a defesa do Getafe foi bem e conseguiu segurar o placar até os 34 minutos, quando Mbappé marcou e colocou o Real Madrid em vantagem pela primeira vez na partida.

O camisa 9 recebeu um passe livre de marcação feito por Arda Guler, ajeitou o corpo e bateu firme para marcar o primeiro gol do confronto.

Veja o lance:

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ, ASISTENCIA DE ARDA GÜLER!!!!

VAMOSSSSSS

GETAFE 0-1 REAL MADRID

pic.twitter.com/yE3FYEwlJu

— MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

O Real Madrid volta a entrar em campo na quarta-feira (22/10), quando enfrenta a Juventus, às 16h (horário de Brasília), pela Champions League. O Getafe, por sua vez, volta a jogar apenas no sábado (25/10) e encara o Athletic Bilbao às 13h30 (de Brasília).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost