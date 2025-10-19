Real Madrid vence e retoma a liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 x 0 neste domingo (19/10), fora de casa, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. O único gol da partida foi marcado por Kylian Mbappé no final do segundo tempo. O time merengue entrou em campo na 2ª colocação da tabela de classificação após ter perdido a liderança para o rival Barcelona. Com o triunfo, o time comandado por Xabi Alonso retomou o topo da liga.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Real venceu por 1 x 0

Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images) 2 de 4

O time voltou a liderança da La Liga

Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images 3 de 4

Real Madrid foi líder das estatísticas de ataque

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

4 de 4

O gol aconteceu apenas aos 25 minutso

Angel Martinez/Getty Images

O Real começou melhor no jogo e poderia ter ido para o intervalo da partida com um placar bastante elástico. A equipe criou bastante oportunidades, algumas com perigo, mas o goleiro Soria brilhou e não teve suas redes balançadas nos 45 minutos iniciais.

Na volta do segundo tempo, os visitantes seguiram com o domínio e controle da partida, mas a defesa do Getafe foi bem e conseguiu segurar o placar até os 34 minutos, quando Mbappé marcou e colocou o Real Madrid em vantagem pela primeira vez na partida.

O camisa 9 recebeu um passe livre de marcação feito por Arda Guler, ajeitou o corpo e bateu firme para marcar o primeiro gol do confronto.

Veja o lance:

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ, ASISTENCIA DE ARDA GÜLER!!!! VAMOSSSSSS GETAFE 0-1 REAL MADRID pic.twitter.com/yE3FYEwlJu — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

O Real Madrid volta a entrar em campo na quarta-feira (22/10), quando enfrenta a Juventus, às 16h (horário de Brasília), pela Champions League. O Getafe, por sua vez, volta a jogar apenas no sábado (25/10) e encara o Athletic Bilbao às 13h30 (de Brasília).