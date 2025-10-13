“Realização de um sonho”, Hugo Souza sobre titularidade no Brasil

Nesta terça-feira (14/10), a Seleção Brasileira enfrenta o Japão no último compromisso da Data Fifa. A bola rola às 7h30 (horário de Brasília), no Estádio de Tóquio, capital japonesa. Estreante entre os titulares do Brasil, Hugo Souza está ansioso com a estreia.

Leia também

“A expectativa está a mil, é a melhor possível. Com certeza é a realização de um sonho, trabalhei a minha vida inteira para chegar nesse momento. Que bom que agradei ao mister, ao Taffarel e à comissão para ter essa oportunidade. Tem a ansiedade e o frio na barriga, que são comuns”, comentou o goleiro do Brasil.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Brasil enfrentará o Japão nesta terça-feira (14/10)

Rafael Ribeiro / CBF 2 de 3

Em seu último jogo, o Brasil goleou a Coréia do Sul por 5 x 0

Rafael Ribeiro / CBF 3 de 3

Estêvão e Rodrygo marcaram duas vezes e Vini Jr. selou a goleada

Rafael Ribeiro / CBF

Durante entrevista à CBF TV, Hugo Souza comentou que atuar na Seleção Brasileira é um sonho de toda a família e que levará todas as energias positivas para dentro de campo.

“Não é só um amistoso. Para mim, particularmente, é a realização de um sonho da minha família, do meu pai e de todo mundo que me acompanhou desde sempre. Vou levar tudo isso para dentro do campo, todas as energias positivas que me trouxeram até aqui, para que eu possa dar o meu melhor”, encerrou o arqueiro.

Hugo Souza vem sendo constantemente chamado para os compromissos do Brasil após a chegada de Carlo Ancelotti. Diante do Japão, o goleiro estreará entre os 11 titulares que terão a missão de deixar a Amarelinha com 100% de aproveitamento nesta Data Fifa.