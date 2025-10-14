Reataram? Virginia leva mãe de Vini Jr. para ensaio da Grande Rio

Os indícios de uma possível reconciliação de Virginia e Vini Jr. seguem crescendo. Na noite desta terça-feira (14/10), a Rainha de Bateria da Grande Rio foi vista ao lado de Fernanda Cristina, mãe do titular do Real Madrid, durante um dos ensaios da agremiação.

Nas redes sociais, internautas compartilharam registros da influenciadora com a suposta sogra. Além disso, Fernanda também sambou na quadra da escola e posou ao lado de carnavalescos, como David Brazil.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Pasin (@lucaspasin)

Leia também

A aproximação é talvez mais um dos indícios que mostram que o casal conseguiu sobreviver aos flagras de Vini Jr. com modelos na última semana – motivo para o término no relacionamento de um dia dos famosos.

Além de posar de torcer pela Seleção Brasileira mais cedo nesta terça (14) e posar ao lado do irmão do jogador na mansão em Mangaratiba (RJ), Virginia também compartilhou uma foto da primogênita, Maria Alice, vestida com uma camiseta do Real Madrid.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Maria Alice apareceu em vídeo com blusa de Vini Jr. no Real Madrid.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 5

3 de 5

4 de 5

Mãe de Virginia Fonseca e Vini Jr., Margareth Serrão e Fernanda Cristina, posam nas redes sociais

Instagram/Reprodução 5 de 5

Vini Jr, Fernanda Cristina, Margareth Serrão e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.