14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Reataram? Virginia leva mãe de Vini Jr. para ensaio da Grande Rio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
reataram?-virginia-leva-mae-de-vini-jr.-para-ensaio-da-grande-rio

Os indícios de uma possível reconciliação de Virginia e Vini Jr. seguem crescendo. Na noite desta terça-feira (14/10), a Rainha de Bateria da Grande Rio foi vista ao lado de Fernanda Cristina, mãe do titular do Real Madrid, durante um dos ensaios da agremiação.

Nas redes sociais, internautas compartilharam registros da influenciadora com a suposta sogra. Além disso, Fernanda também sambou na quadra da escola e posou ao lado de carnavalescos, como David Brazil.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Lucas Pasin (@lucaspasin)

Leia também

A aproximação é talvez mais um dos indícios que mostram que o casal conseguiu sobreviver aos flagras de Vini Jr. com modelos na última semana – motivo para o término no relacionamento de um dia dos famosos.

Além de posar de torcer pela Seleção Brasileira mais cedo nesta terça (14) e posar ao lado do irmão do jogador na mansão em Mangaratiba (RJ), Virginia também compartilhou uma foto da primogênita, Maria Alice, vestida com uma camiseta do Real Madrid.

5 imagensMãe de Virginia Fonseca e Vini Jr., Margareth Serrão e Fernanda Cristina, posam nas redes sociaisVini Jr, Fernanda Cristina, Margareth Serrão e Virginia Fonseca.Fechar modal.1 de 5

Maria Alice apareceu em vídeo com blusa de Vini Jr. no Real Madrid.

Reprodução/Redes sociais.2 de 5

3 de 5

4 de 5

Mãe de Virginia Fonseca e Vini Jr., Margareth Serrão e Fernanda Cristina, posam nas redes sociais

Instagram/Reprodução5 de 5

Vini Jr, Fernanda Cristina, Margareth Serrão e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost