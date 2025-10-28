28/10/2025
Recém-nascida morre após ser colocada em incubadora improvisada com tampa de bolo

A bebê, identificada como Maria Alice, morreu poucas horas após o parto

Imagens que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (28) geraram forte comoção e indignação. Elas mostram uma recém-nascida dentro de uma espécie de incubadora improvisada, feita com a tampa de um recipiente plástico usado para bolos, no Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, no município de Ipixuna (AM), região do Alto Juruá.

segundo parentes, os profissionais de saúde não providenciaram a transferência da recém-nascida para Cruzeiro do Sul | Foto: Juruá24horas

A bebê, identificada como Maria Alice, morreu poucas horas após o parto.

Segundo familiares, a mãe, Francisca Saira Souza da Silva, deu à luz na tarde de segunda-feira (27). O parto, realizado no hospital municipal, revelou que a criança era prematura, com cerca de 32 semanas de gestação. Ainda assim, segundo parentes, os profissionais de saúde não providenciaram a transferência da recém-nascida para Cruzeiro do Sul (AC), onde há estrutura adequada para atendimento neonatal.

Uma tia da bebê relatou ao portal Juruá 24 Horas que a família ficou desesperada ao ver a situação dentro da unidade.

“A mãe dela chora muito, porque viu que tinha uma incubadora no hospital e, mesmo assim, colocaram a bebê com uma tampa de bolo na cabeça. Disseram que ninguém sabia ligar a incubadora”, afirmou.

De acordo com o relato, Maria Alice nasceu por volta das 14h40 de segunda-feira e morreu na madrugada de terça-feira (28), por volta das 5h.

“Quando era para mandarem para Cruzeiro do Sul, não mandaram. Depois que ela morreu, ainda chegaram a espalhar que a bebê estava viva e seria transferida. Isso revoltou ainda mais a família”, contou a parente.

O caso provocou revolta entre moradores e internautas, que apontam negligência e falta de estrutura no atendimento hospitalar.

“Um recém-nascido dentro de um recipiente de plástico, quando deveria estar em uma incubadora. Isso é desumano”, escreveu uma moradora em comentário nas redes sociais.

