Recém-nascida morre após ser colocada em incubadora improvisada com tampa de bolo

Imagens que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (28) geraram forte comoção e indignação. Elas mostram uma recém-nascida dentro de uma espécie de incubadora improvisada, feita com a tampa de um recipiente plástico usado para bolos, no Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, no município de Ipixuna (AM), região do Alto Juruá.

A bebê, identificada como Maria Alice, morreu poucas horas após o parto.

Segundo familiares, a mãe, Francisca Saira Souza da Silva, deu à luz na tarde de segunda-feira (27). O parto, realizado no hospital municipal, revelou que a criança era prematura, com cerca de 32 semanas de gestação. Ainda assim, segundo parentes, os profissionais de saúde não providenciaram a transferência da recém-nascida para Cruzeiro do Sul (AC), onde há estrutura adequada para atendimento neonatal.

Uma tia da bebê relatou ao portal Juruá 24 Horas que a família ficou desesperada ao ver a situação dentro da unidade.

“A mãe dela chora muito, porque viu que tinha uma incubadora no hospital e, mesmo assim, colocaram a bebê com uma tampa de bolo na cabeça. Disseram que ninguém sabia ligar a incubadora”, afirmou.

De acordo com o relato, Maria Alice nasceu por volta das 14h40 de segunda-feira e morreu na madrugada de terça-feira (28), por volta das 5h.

“Quando era para mandarem para Cruzeiro do Sul, não mandaram. Depois que ela morreu, ainda chegaram a espalhar que a bebê estava viva e seria transferida. Isso revoltou ainda mais a família”, contou a parente.

O caso provocou revolta entre moradores e internautas, que apontam negligência e falta de estrutura no atendimento hospitalar.

“Um recém-nascido dentro de um recipiente de plástico, quando deveria estar em uma incubadora. Isso é desumano”, escreveu uma moradora em comentário nas redes sociais.