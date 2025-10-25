Recém-nascido quase é enterrado vivo em Rio Branco e pai desabafa: “Jogaram dentro de um saco”

Um recém-nascido identificado como José Pedro acordou durante o próprio enterro na manhã deste sábado (25), no Cemitério Morada da Paz, localizado na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações do pai da criança, Marcos dos Santos Fernandes, ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais do município de Pauini, no interior do Amazonas, e chegaram à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina deu entrada na Maternidade Bárbara Heliodora apresentando um quadro de sangramento, o que levou os médicos a realizarem procedimentos de indução do parto, já que ela estava com cinco meses de gestação.

Na noite de sexta-feira (24), o bebê — que recebeu o nome de José Pedro, mas ainda não havia sido registrado — nasceu de forma prematura. Pouco depois, a médica obstetra que realizou o parto declarou o óbito do recém-nascido. O corpo foi colocado dentro de um saco plástico, como é praxe após a constatação de morte, e encaminhado ao necrotério da maternidade.

O pai, então, acionou o serviço funerário da empresa Morada da Paz, que recolheu o corpo e realizou os procedimentos padrão para o sepultamento.

Na manhã deste sábado (25), por volta das 10h, durante o enterro, familiares ouviram o choro da criança dentro do saco, que já estava colocado no caixão. Ao abrirem, constataram que o bebê estava vivo. Um vídeo foi gravado para comprovar o fato e denunciar o erro médico ocorrido na unidade de saúde.

Desesperados, os familiares interromperam o sepultamento, retiraram o bebê do caixão e tentaram aquecê-lo com o próprio corpo, já que ele apresentava sinais de hipotermia. Em seguida, levaram a criança imediatamente de volta à maternidade, no carro de uma funcionária do cemitério.

Ao chegar novamente à Maternidade Bárbara Heliodora, o bebê foi encaminhado às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

A tia da criança, Maria Aparecida, afirmou à reportagem que o bebê passou toda a noite no necrotério após o suposto óbito.

“Ele ficou dentro de um saco durante a noite toda, até a manhã de sábado. Só fomos descobrir que estava vivo quando começou a chorar, já no cemitério”, relatou.

O tenente Israel, que acompanhou a ocorrência, confirmou o fato e informou que, ao chegar à maternidade, não encontrou os médicos que atestaram o óbito da criança, pois ambos seriam conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

O atestado de óbito foi assinado pela médica Jheryska Kessis Gonçalves Carvalho Campos, CRM 3292/AC, formada em 2022, com inscrição registrada no Conselho Regional de Medicina do Acre em 29 de fevereiro de 2024.

O pai da criança foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil do Acre informou que vai acompanhar a investigação.

A reportagem do ContilNet tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para obter informações sobre o caso. A assessoria informou que está apurando o ocorrido.