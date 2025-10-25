25/10/2025
Recém-nascido quase é enterrado vivo em Rio Branco e pai desabafa: “Jogaram dentro de um saco”

No entanto, antes do enterro, uma parente pediu para ver o bebê e, ao abrir o caixão, percebeu que ele estava vivo e chorando

Um recém-nascido identificado como José Pedro acordou durante o próprio enterro na manhã deste sábado (25), no Cemitério Morada da Paz, localizado na região do Calafate, em Rio Branco.

Caso aconteceu na Maternidade Bárbara Heliodora/Foto: Reprodução

Segundo informações do pai da criança, Marcos dos Santos Fernandes, ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais do município de Pauini, no interior do Amazonas, e chegaram à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina deu entrada na Maternidade Bárbara Heliodora apresentando um quadro de sangramento, o que levou os médicos a realizarem procedimentos de indução do parto, já que ela estava com cinco meses de gestação.

Na noite de sexta-feira (24), o bebê — que recebeu o nome de José Pedro, mas ainda não havia sido registrado — nasceu de forma prematura. Pouco depois, a médica obstetra que realizou o parto declarou o óbito do recém-nascido. O corpo foi colocado dentro de um saco plástico, como é praxe após a constatação de morte, e encaminhado ao necrotério da maternidade.

Recém-nascido teve a declaração de óbito feita/Foto: ContilNet

O pai, então, acionou o serviço funerário da empresa Morada da Paz, que recolheu o corpo e realizou os procedimentos padrão para o sepultamento.
Na manhã deste sábado (25), por volta das 10h, durante o enterro, familiares ouviram o choro da criança dentro do saco, que já estava colocado no caixão. Ao abrirem, constataram que o bebê estava vivo. Um vídeo foi gravado para comprovar o fato e denunciar o erro médico ocorrido na unidade de saúde.

Desesperados, os familiares interromperam o sepultamento, retiraram o bebê do caixão e tentaram aquecê-lo com o próprio corpo, já que ele apresentava sinais de hipotermia. Em seguida, levaram a criança imediatamente de volta à maternidade, no carro de uma funcionária do cemitério.

Ao chegar novamente à Maternidade Bárbara Heliodora, o bebê foi encaminhado às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

A tia da criança, Maria Aparecida, afirmou à reportagem que o bebê passou toda a noite no necrotério após o suposto óbito.

“Ele ficou dentro de um saco durante a noite toda, até a manhã de sábado. Só fomos descobrir que estava vivo quando começou a chorar, já no cemitério”, relatou.

O tenente Israel, que acompanhou a ocorrência, confirmou o fato e informou que, ao chegar à maternidade, não encontrou os médicos que atestaram o óbito da criança, pois ambos seriam conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

O atestado de óbito foi assinado pela médica Jheryska Kessis Gonçalves Carvalho Campos, CRM 3292/AC, formada em 2022, com inscrição registrada no Conselho Regional de Medicina do Acre em 29 de fevereiro de 2024.

O pai da criança foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil do Acre informou que vai acompanhar a investigação.

A reportagem do ContilNet tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para obter informações sobre o caso. A assessoria informou que está apurando o ocorrido.

