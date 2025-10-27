Recém-nascido resgatado em cemitério faleceu em decorrência de choque séptico, confirma Sesacre em nota

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, com pesar, a morte do recém-nascido que voltou a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O bebê faleceu às 23h15 de domingo (26), em decorrência de choque séptico e sepse neonatal.

Em nota, a direção da maternidade expressou solidariedade à família, destacando o sofrimento dos pais diante da perda.

“Neste momento de imensa dor, manifestamos nosso respeito e desejamos que encontrem conforto e acolhimento”, diz o comunicado assinado pela diretora-geral, Simone da Silva Prado, e pelo secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon.

A Sesacre informou que todos os cuidados necessários foram prestados ao bebê durante o período em que permaneceu internado. Devido à condição de extrema prematuridade, a equipe médica avaliou que uma transferência representaria risco elevado de agravamento do quadro clínico.

O órgão também confirmou que abriu uma apuração sobre o caso e que a equipe envolvida no atendimento inicial foi afastada temporariamente, como medida para garantir transparência nas investigações.

A secretaria reiterou o compromisso de reforçar os protocolos e aprimorar a atenção humanizada à saúde materno-infantil, reforçando que o episódio será analisado de forma criteriosa para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

Veja a nota:

Nota de pesar pelo falecimento de recém-nascido internado na Maternidade Bárbara Heliodora

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, comunica, com profundo pesar, o falecimento do recém-nascido atendido na unidade (após ter apresentado sinais vitais, depois de declarado óbito), ocorrido às 23h15 de domingo, 26 de outubro, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e respeito à mãe, ao pai e a todos os familiares, desejando que encontrem conforto e acolhimento diante dessa perda irreparável.

Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro.

O caso está sendo rigorosamente apurado, e a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo.

A Sesacre e a equipe da maternidade lamentam profundamente o desfecho e reafirmam seu compromisso de redobrar o olhar e seguir aprimorando, a cada dia, o cuidado e a atenção humanizada à vida.

Simone da Silva Prado

Diretora-geral da Maternidade Bárbara Heliodora

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre