20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

“Reciprocidade”: Karoline Lima responde motivo que a fez parar de seguir Virginia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“reciprocidade”:-karoline-lima-responde-motivo-que-a-fez-parar-de-seguir-virginia

A modelo e influenciadora Karoline Lima explicou o motivo que a fez parar de seguir Virginia Fonseca no Instagram. No vídeo compartilhado na rede social em questão, no último domingo (19/10), ela disse que fez a ação para retribuir a musa da Grande Rio, que não a segue.

Karoline iniciou falando dos mimos que recebe da empresária: “Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virginia aqui em casa, assim como ela sempre fez. Isso não é de agora, é de anos. Ela sempre mandou recebidos para minha casa, sempre me convidou para os eventos dela.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Karoline Lima
“Linha de reciprocidade”: Karoline Lima responde por que parou de seguir VirginiaReprodução Instagram Karoline Lima
Reprodução Instagram
Virginia Fonseca e Karoline LimaReprodução Instagram
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Reprodução/Instagram/@karolinel
Karoline Lima relembra resultado negativo de procedimento estéticoReprodução/Instagram/@karolinel

Leia Também

“A gente já se trombou em vários lugares e, todas às vezes, a gente conversa mesmo, tipo um papo superlegal. Eu gosto muito dela, e acho que ela também gosta de mim. Porque, se não fosse assim, não teria por que ela mandar coisas para mim, nem me convidar para as coisas dela.”

Foi então que ela se justificou: “Ela não tem obrigação nenhuma disso. Ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente tem uma relação boa, de admiração mútua, seguir ou não seguir não interfere. Porém, se ela não me segue… Por que eu sigo ela? Entende? Isso não muda nada, é só uma linha de reciprocidade.”

No final da gravação, ela declarou estar esperando o assunto sair um pouco de pauta para ela não ser relacionada com outras pessoas. “Porém, infelizmente, tudo na minha vida acaba sendo relacionado com terceiros. Então, fazer o quê, né?”, concluiu.

Internautas especularam que o unfollow estaria relacionado com a aproximação recente entre Virginia e Tainá Militão, esposa de Eder Militão, jogador do Real Madrid e pai da filha de Karoline. Recentemente, as duas se aproximaram muito e a musa vive um romance com Vini Jr., também do clube europeu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost