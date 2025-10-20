“reciprocidade”:-karoline-lima-responde-motivo-que-a-fez-parar-de-seguir-virginia

A modelo e influenciadora Karoline Lima explicou o motivo que a fez parar de seguir Virginia Fonseca no Instagram. No vídeo compartilhado na rede social em questão, no último domingo (19/10), ela disse que fez a ação para retribuir a musa da Grande Rio, que não a segue.

Karoline iniciou falando dos mimos que recebe da empresária: “Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virginia aqui em casa, assim como ela sempre fez. Isso não é de agora, é de anos. Ela sempre mandou recebidos para minha casa, sempre me convidou para os eventos dela.”

“A gente já se trombou em vários lugares e, todas às vezes, a gente conversa mesmo, tipo um papo superlegal. Eu gosto muito dela, e acho que ela também gosta de mim. Porque, se não fosse assim, não teria por que ela mandar coisas para mim, nem me convidar para as coisas dela.”

Foi então que ela se justificou: “Ela não tem obrigação nenhuma disso. Ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente tem uma relação boa, de admiração mútua, seguir ou não seguir não interfere. Porém, se ela não me segue… Por que eu sigo ela? Entende? Isso não muda nada, é só uma linha de reciprocidade.”

No final da gravação, ela declarou estar esperando o assunto sair um pouco de pauta para ela não ser relacionada com outras pessoas. “Porém, infelizmente, tudo na minha vida acaba sendo relacionado com terceiros. Então, fazer o quê, né?”, concluiu.

Internautas especularam que o unfollow estaria relacionado com a aproximação recente entre Virginia e Tainá Militão, esposa de Eder Militão, jogador do Real Madrid e pai da filha de Karoline. Recentemente, as duas se aproximaram muito e a musa vive um romance com Vini Jr., também do clube europeu.