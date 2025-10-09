09/10/2025
“Reclama até de ter nascido”, disse árbitro para Luciano após polêmica

Após a divulgação dos áudios da arbitragem nas polêmicas entre São Paulo 2 x  3 Palmeiras, um momento chamou atenção: a briga entre Ramon Abatti Abel e Luciano. O entrave aconteceu após lance de possível cartão vermelho para Andreas Pereira, no segundo tempo da partida.

“Ah, Luciano, por favor. Você reclama até de ter nascido. É impressionante!”, disse Ramon Abatti Abel para Luciano.

Confira momento da reclamação (segundo 48 do vídeo):

O árbitro foi além e chegou a afirmar que “é complexo apitar no futebol brasileiro” e que “não há paz”.

Áudios do VAR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou, nesta quinta-feira (9/10), os áudios do VAR nos lances polêmicos do clássico que terminou com a vitória do Palmeiras por 3 x 2 sobre o São Paulo. O jogo foi disputado no último domingo (5/10), pela 27ª rodada do Brasileirão.

A entidade que comanda o futebol no Brasil recebeu aval da Fifa para divulgar a conversa sobre as decisões, mesmo que o VAR não tenha chamado o árbitro da partida para revisar o lance no monitor.

A grande polêmica do jogo foi o lance em que Allan acerta Tapia dentro da área. O time do São Paulo reclamou de pênalti na jogada. No entanto, o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, analisou que o jogador do Palmeiras escorregou. O VAR concordou, afirmando ainda que a bola está saindo da área, classificando o lance como acidental.

Confira a conversa entre o árbitro e o VAR sobre o possível pênalti:

 

Polêmicas em outros momentos do jogo

Durante o jogo, alguns lances chamaram a atenção. Em lance fora da área, Gustavo Gómez, do Palmeiras, disputava bola com Tapia, do São Paulo. Ramon Abate Abel não marcou falta no lance, mas o VAR checou um possível cartão vermelho por possível pisão do zagueiro palmeirense. O árbitro de vídeo classificou o lance como normal.

Confira o lance entre Gustavo Gómez e Tapia:

 

Em outro lance, Andreas Pereira, do Palmeiras, disputou bola com Marcos Antônio, do São Paulo, e acabou acertando o adversário com um pisão. A situação foi analisada e considerada normal, considerando que Andreas foi dominar a bola.

Veja a análise do VAR:

 

Tapia acabou envolvido em mais um lance que precisou de checagem do VAR. Ele e Gustavo Gómez disputavam bola na bandeira de escanteio, quando acabou sobrando um braço do zagueiro do Palmeiras no jogador do São Paulo, que saiu da jogada com sangramento no nariz. O lance foi checado e analisado como normal.

Confira a checagem do VAR no lance:

 

