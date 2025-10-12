12/10/2025
Reconhece? Veja fotos das maiores celebridades do Brasil quando crianças

Escrito por Portal Leo Dias
Neste domingo (12/10), o Brasil celebra o Dia das Crianças, uma data de alegria para os pequenos e de pura nostalgia para quem já cresceu. A data coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, e costuma transformar as redes sociais em uma verdadeira máquina do tempo.

Mesmo fora das tradicionais quintas de #TBT, famosos e anônimos aproveitam o dia para relembrar momentos da infância, compartilhando fotos antigas e histórias cheias de afeto. E, claro, o público adora tentar adivinhar quem é quem nas imagens de rostinhos ainda desconhecidos, mas cheios de carisma desde cedo.

Entrando no clima da data, o portal LeoDias reuniu cliques raros da infância de celebridades brasileiras — nomes que hoje estão entre os mais conhecidos do país. Será que você consegue reconhecer todos eles?

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Virginia FonsecaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução/Instagram
Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução
Vini Jr.Foto: Reprodução
Foto: Reprodução/Instagram
Vini Jr.Foto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Zé FelipeFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Zé FelipeFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
BeloFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
BeloFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Gusttavo LimaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Gusttavo LimaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Débora BlochFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Débora BlochFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
William BonnerFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
William BonnerFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
JulietteFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
JulietteFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Rebeca AndradeFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Rebeca AndradeFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
JoelmaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
JoelmaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Luciano HuckFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Luciano HuckFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
AngélicaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
AngélicaFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Taís AraújoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Taís AraújoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Wesley SafadãoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Wesley SafadãoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Tatá WerneckFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Tatá WerneckFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Zeca PagodinhoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Zeca PagodinhoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução
Paolla OliveiraFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Paolla OliveiraFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Virginia Fonseca, Weslley Safadão e Paolla OliveiraFoto: Reprodução

De futuras estrelas da TV a ídolos da música e do esporte, as fotos mostram que o talento e o brilho de muitos já estavam presentes desde cedo.

