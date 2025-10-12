Reconhece? Veja fotos das maiores celebridades do Brasil quando crianças

Neste domingo (12/10), o Brasil celebra o Dia das Crianças, uma data de alegria para os pequenos e de pura nostalgia para quem já cresceu. A data coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, e costuma transformar as redes sociais em uma verdadeira máquina do tempo.
Mesmo fora das tradicionais quintas de #TBT, famosos e anônimos aproveitam o dia para relembrar momentos da infância, compartilhando fotos antigas e histórias cheias de afeto. E, claro, o público adora tentar adivinhar quem é quem nas imagens de rostinhos ainda desconhecidos, mas cheios de carisma desde cedo.
Entrando no clima da data, o portal LeoDias reuniu cliques raros da infância de celebridades brasileiras — nomes que hoje estão entre os mais conhecidos do país. Será que você consegue reconhecer todos eles?
De futuras estrelas da TV a ídolos da música e do esporte, as fotos mostram que o talento e o brilho de muitos já estavam presentes desde cedo.