Reconhece? Veja fotos das maiores celebridades do Brasil quando crianças

Neste domingo (12/10), o Brasil celebra o Dia das Crianças, uma data de alegria para os pequenos e de pura nostalgia para quem já cresceu. A data coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, e costuma transformar as redes sociais em uma verdadeira máquina do tempo.

Mesmo fora das tradicionais quintas de #TBT, famosos e anônimos aproveitam o dia para relembrar momentos da infância, compartilhando fotos antigas e histórias cheias de afeto. E, claro, o público adora tentar adivinhar quem é quem nas imagens de rostinhos ainda desconhecidos, mas cheios de carisma desde cedo.

Entrando no clima da data, o portal LeoDias reuniu cliques raros da infância de celebridades brasileiras — nomes que hoje estão entre os mais conhecidos do país. Será que você consegue reconhecer todos eles?

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia Fonseca Foto: Reprodução Virginia Fonseca Foto: Reprodução/Instagram Vini Jr. Foto: Reprodução Vini Jr. Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Belo Foto: Reprodução/Instagram Belo Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram Débora Bloch Foto: Reprodução/Instagram Débora Bloch Foto: Reprodução/Instagram William Bonner Foto: Reprodução/Instagram William Bonner Foto: Reprodução/Instagram Juliette Foto: Reprodução/Instagram Juliette Foto: Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Foto: Reprodução/Instagram Rebeca Andrade Foto: Reprodução/Instagram Joelma Foto: Reprodução/Instagram Joelma Foto: Reprodução/Instagram Luciano Huck Foto: Reprodução/Instagram Luciano Huck Foto: Reprodução/Instagram Angélica Foto: Reprodução/Instagram Angélica Foto: Reprodução/Instagram Taís Araújo Foto: Reprodução/Instagram Taís Araújo Foto: Reprodução/Instagram Wesley Safadão Foto: Reprodução/Instagram Wesley Safadão Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck Foto: Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho Foto: Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho Foto: Reprodução/Instagram Paolla Oliveira Foto: Reprodução Paolla Oliveira Foto: Reprodução Virginia Fonseca, Weslley Safadão e Paolla Oliveira Foto: Reprodução Voltar

Próximo

De futuras estrelas da TV a ídolos da música e do esporte, as fotos mostram que o talento e o brilho de muitos já estavam presentes desde cedo.