Reconstrução da Síria pode custar US$ 345 bilhões, diz Banco Mundial

O custo total para reconstruir a Síria, devastada por uma guerra civil que durou 13 anos, pode atingir a casa dos US$ 345 bilhões. A informação consta em novo relatório do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira (21/10).
De acordo com a avaliação da instituição, relacionada aos impactos do conflito que tomou conta do país entre 2011 e 2024, os valores projetados para a reconstrução vão de US$ 140 a US$ 345 bilhões, com uma estimativa conservadora de US$ 216 bilhões. Convertidos para o Real, os custos variam de R$ 756 bilhões a R$ 1,8 trilhão.
Os valores seriam distribuídos na reconstrução de edifícios residenciais, estruturas não residenciais e na área de infraestrutura. As regiões de Aleppo e a zona rural de Damasco são as áreas que mais devem exigir investimentos, apontou a análise do Banco Mundial.
Desde a queda de Bashar al-Assad, no fim de 2024, a reconstrução da Síria tem sido um dos principais temas debatidos não só pelo governo interino do país, mas também pela comunidade internacional.
Até o momento, a administração de Ahmed al-Sharaa já firmou acordos de investimento com monarquias do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar.