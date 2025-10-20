Record anuncia João Augusto como novo contratado. Saiba tudo!

João Augusto é o mais novo contratado da Record! O projeto escolhido para ele mescla reality show e jornalismo para acompanhar de perto os primeiros passos do filho de Gugu Liberato na televisão brasileira — uma jornada de aprendizado, descoberta e emoção.

Em cada episódio, o público será convidado a acompanhar os bastidores de uma emissora de TV por um olhar inédito: o de quem aprende, se desafia e constrói o próprio caminho.

João Augusto vai viver experiências reais de um apresentador em formação — desde as aulas de voz e expressão corporal até a prática em reportagens, entrevistas e programas de auditório.

Com o olhar curioso e o carisma que herdou do pai, João mostrará seu empenho em entender o ofício da comunicação.

Ao longo dos episódios, o público vai descobrir, junto com João, o que existe por trás das câmeras — as pessoas, o esforço, a técnica e a paixão que constroem o espetáculo da TV.

Mais do que uma homenagem, o projeto é uma celebração ao talento que nasce e se constrói diante do público, com a emoção genuína de quem carrega o DNA da comunicação, mas busca trilhar o próprio caminho com autenticidade.

Todos os domingos, o Brasil vai acompanhar um retrato do início de uma nova história na televisão.