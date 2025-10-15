recordnews-prepara-uma-grande-virada-em-2026

Muito na dela, sem ainda buscar os holofotes, a RecordNews também se reorganiza quase que inteiramente para 2026, por acaso, um ano de eleições das mais importantes.

Entre o que já está decidido, sabe-se da estreia de um novo jornal na faixa vespertina, direto de Brasília, com informações do Congresso, Planalto e Judiciário, além de especialistas.

Assim como a ampliação da faixa ao vivo e com extensão do prime time, para exibição de especiais e documentários exclusivos na faixa “Doc RecordNews”.

Outra novidade será o lançamento de um novo reality show disruptivo, com o propósito de eleger projetos empreendedores e um programa esportivo diário, com apresentação de Marcelinho Carioca ao lado de jornalistas especializados. E, mesmo antes da primeira, que vai ao ar agora em novembro, já se confirma a segunda temporada do reality “Mulheres no Comando”.

O Paulistão Feminino, Copinha Feminina, Women’s Cup, Ladies Cup e Miss Brasil Earth são outros eventos já acertados para a nova temporada.

Este, sabe-se, será o primeiro grande movimento de remodelação da RecordNews, desde a sua inauguração em 2007.

(Marcelinho Carioca –Divulgação)

SBT News

Neste novo momento, diante das tantas exigências, Leandro Cipoloni, diretor de jornalismo do SBT, está totalmente voltado para a montagem do canal SBT News.

Por sua vez, Mariana Ferreira é quem está tocando o dia a dia da redação e respondendo pelos conteúdos da TV aberta.

Não tem sentido

O mais estranho nas indelicadezas cometidas entre emissoras, como a do Up Front da Globo, é que elas nunca partem dos seus donos ou principais diretores, mas de funcionários e contratados.

Um pessoal que hoje está aqui e amanhã pode querer estar ali. No fundo, no fundo, tiro no pé.

(Up Front)

Projeto novo

A Band, em parceria com a ONU, prepara o lançamento de “As Merendeiras”.

É um novo desafio na área da gastronomia, com personagens de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Será exibido aos sábados, mas ainda falta definir a estreia.

Providências

Sobre “As Merendeiras”, chama atenção o cenário construído. Um trabalho bem feito, bonito e que tem tudo a ver.

A direção é de Marisa Mestiço, com apresentação de Bel Coelho e Rodrigo Oliveira.

Tá na briga

Tentando marcar posição frente a Cazé e GE, o YouTube da ESPN concluiu a primeira etapa do seu projeto de implantação, com a estreia do “Fala a Fonte”, segunda-feira.

Lá já estavam jogos, ao vivo; simultaneidade com a TV em vários programas, o aproveitamento dos principais narradores e o “B de Bola”, da Série

Foi lá

A Gazeta está tão diferente, que até se estranha. Juliana Algañaraz, a sua superintendente, está na MIPCOM, em Cannes, conhecendo de perto as novidades do mercado.

Com toda certeza, essa deve ser a primeira vez que alguém da casa se preocupa em ir tão longe.

(Juliana Algañaraz – Arquivo pessoal)

MipCom

Nos vários painéis da MipCom têm se notado um grande interesse e discussão pela nova febre do momento, as novelas verticais.

Entende-se que vieram para ficar, até pelo fato de o conteúdo estar sendo muito consumido pelo público jovem nos celulares, mundo afora.

Vantagens

São muitas as oportunidades observadas agora pelo mercado em relação aos conteúdos verticais. É visto como algo diferente, rápido, barato, propício para acompanhar no metrô, ônibus, nos momentos de lazer…

Além de oferecer tramas ao público, as plataformas poderão até dialogar e fazer um papel de rede social.

Futuro

Além das novelas verticais e de curta duração, também tem sido muito debatido nessa recente edição da MipCom a IA – Inteligência Artificial.

O seu papel no Entretenimento, principalmente, além de outros segmentos. São muitos os veículos aderindo, incluindo Brasil, em novelas, filmes e séries.

Mudanças da Band

Já a partir da próxima segunda-feira, JP Vergueiro será deslocado para o “Bora Brasil”, passando a dividir sua apresentação com Cynthia Martins e Patrícia Rocha.

Felipeh Campos, mesmo com participações eventuais nas manhãs, irá para o “Melhor da Noite”, formando dupla com Pâmela Lucciola.

(Cynthia Martins / Instagram)

Continua

O diretor Alexandre Avancini, muito elogiado pelo trabalho em “A Vida de Jó”, renovou contrato com a produtora Seriella.

E já pode ser confirmado na direção-geral da série “Amor em Ruínas”, mais uma da Cristiane Cardoso.

Outra novidade

A princípio, Ingrid Conte seria a protagonista da série “As Sete Marias”, produzida pela Seriella.

Na sequência, surgiu o nome de Pâmela Tomé para a mesma função.

Só que agora, Allana Lopes será anunciada como protagonista, sob a direção de Vicente Guerra.

Insistência

Isabel Teixeira foi a vilã Helena Aranha no remake de “Elas por Elas”. Depois, a vilã Violeta Castilho em “Volta por Cima”.

E, na segunda, via UPfront, foi anunciada como… vilã da próxima novela do Walcyr Carrasco, “Quem Ama, Cuida”. Ninguém merece tanto.

