Redação nota mil no Enem 2024: veja o texto que garantiu nota máxima

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano está prestes a acontecer! O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplica as provas em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 9 e 16 de novembro.
Estudantes se preparam para o exame, incluindo um possível tema para a redação. No Enem 2024, 12 candidatos alcançaram a nota 1000 na redação. Dentre eles, Danilo Oliveira Batista, único candidato do Maranhão a atingir a nota.
Em sua conta do Instagram, Danilo divulgou o texto completo de sua redação, com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.
Leia a redação completa:
Enem 2025
A prova será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 9 e 16 de novembro. Apenas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
A medida foi adotada para atender aos participantes desses municípios, já que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em Belém no mesmo período da aplicação regular do exame.
Calendário do Enem 2025
- Cartão de local de provas: depois do dia 27 de outubro
- Provas: 9 e 16 de novembro
- Enem em 3 cidades do Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro
- Resultado: 16 de janeiro de 2026
- Resultados treineiros: 16 de março de 2026
- Espelho da redação: 16 de março de 2026
Nesta reta final, para ajudar os estudantes, o MEC disponibilizou um aplicativo que possibilita a realização de simulados do Enem. Os candidatos poderão fazer questões alternativas por campo de conhecimento, com correção automatizada, incluindo a redação.
Para a realização do simulado, os candidatos precisam acessar o endereço app.mecenem.mec.gov.br. É necessário ter uma conta do gov.br.
Segundo o MEC, a ferramenta possibilita uma experiência real, com direito a cronômetro com o mesmo tempo disponibilizado no dia da prova oficial e à possibilidade de fazer a redação à mão. Após escrever a redação, os estudantes podem enviar uma foto para que ela seja transcrita por uma inteligência artificial e corrigida em seguida.
Na sequência, a inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos.