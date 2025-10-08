08/10/2025
Rede de supermercados do DF é flagrada furtando R$ 600 mil em energia

Uma das maiores redes de supermercados do Distrito Federal, o Dona, voltou a ser flagrada cometendo furto de energia elétrica. A irregularidade foi identificada por técnicos da Neoenergia Brasília durante uma inspeção de rotina em uma unidade localizada na quadra 506 da Asa Norte.

Segundo a distribuidora, a fraude foi detectada no medidor de energia e resultou na recuperação de 564.247 kWh, volume suficiente para abastecer mais de 4 mil residências por um mês. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 606 mil.

Após a constatação, todas as irregularidades foram removidas, o fornecimento de energia foi normalizado e os equipamentos envolvidos encaminhados à perícia policial. A Neoenergia instaurou ainda um processo administrativo para a cobrança da energia não faturada.

Reincidência 

De acordo com a companhia, não é a primeira vez que a rede é alvo de fiscalização. Em janeiro de 2024, a mesma unidade da Asa Norte já havia sido autuada após indícios de manipulação externa em um medidor defeituoso. Desde que assumiu a concessão no DF, em 2021, a empresa já notificou a rede 38 vezes por irregularidades.

Desse total, 16 lojas foram autuadas por falhas na medição ou fraudes comprovadas. A quantidade de energia recuperada até o momento soma 1.880.000 kWh, o que equivale ao consumo mensal de 13.446 residências, gerando um prejuízo estimado em R$ 1,7 milhão.

Furtos de energia — conhecidos como “gatos” — são crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de prisão. Além da responsabilização criminal, a prática pode provocar acidentes graves, incêndios e interrupções no fornecimento.

O outro lado

A coluna não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da rede Dona de supermercados. O espaço permanece aberto para manifestações.

