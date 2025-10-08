Rede de supermercados do DF já notificada 38 vezes por furto de energia

Uma das maiores redes de supermercados do Distrito Federal, o Dona, que foi flagrada novamente furtando energia elétrica nesta quarta-feira (8/10), já foi notificada 38 vezes por irregularidades desde 2021, segundo a Neoenergia. De acordo com a equipe técnica da companhia, a loja localizada na 506 Norte foi detectado uma fraude no medidor. O desvio resultou na recuperação de 564.247 kWh, volume suficiente para abastecer mais de 4 mil residências por um mês.

A companhia informou que no total 16 lojas dessa rede de supermercados foram autuadas por falhas na medição ou fraudes comprovadas. Até o momento, a Neoenergia estima ter recuperado 1,88 milhão de kWh, o equivalente ao consumo mensal de 13,4 mil residências, com prejuízo de R$ 1,7 milhão.

Essa não é a primeira ocorrência: em janeiro de 2024, a mesma unidade da Asa Norte foi flagrada com indícios de manipulação em um medidor defeituoso.

A empresa lembra que furtos de energia – os chamados “gatos” – configuram crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, além de risco de acidentes, incêndios e interrupções no fornecimento.

A coluna não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da rede Dona. O espaço segue aberto para manifestações.