Rede D’Or diz que não houve evolução em negociações com Fleury

A rede de hospitais Rede D’Or São Luiz informou nesta terça-feira (21/10) que ainda não houve uma decisão formal em relação à suspensão das negociações acerca de uma possível transação envolvendo a empresa de diagnósticos médicos Fleury, mas que as conversas não evoluíram até o momento.

Há meses, o mercado monitora informações a respeito de uma possível unificação entre os negócios de Fleury e Rede D’Or. No último domingo (19/10), o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que a Rede D’Or teria aberto conversas com outras empresas do setor, como a Alliança Saúde e o Dasa, após uma suposta desistência da compra do Fleury.

O que dizem as empresas

“Apesar de ter havido interações preliminares, as mesmas foram infrutíferas e, deste modo, não houve qualquer evolução relevante quanto à definição de termos, preço, condições ou qualquer outro aspecto de eventual transação envolvendo as companhias”, afirmou a Rede D’Or, em comunicado ao mercado.

O grupo disse ainda que está avaliando, permanentemente, oportunidades de expansão de suas linhas de negócios. A companhia, entretanto, negou que esteja em negociações com Alliança Saúde e Dasa.

Leia também

Na segunda-feira (20/10), também por meio de nota, o Grupo Fleury rebateu as informações e afirmou que não há nenhuma decisão sobre “suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação” com a Rede D’Or. De acordo com a empresa, as tratativas seguem em andamento.

“Apesar de existirem tratativas, não há qualquer decisão de sua administração de suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação envolvendo a Rede D’Or, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados entre a companhia e a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação”, informou o Fleury.

Também por meio de nota, a Dasa negou qualquer negociação com a Rede D’Or.

Ações

As ações da Rede D’Or negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) operavam perto da estabilidade no início do pregão desta terça-feira.

Por volta das 10h10 (pelo horário de Brasília), os papéis da empresa subiam 0,02%, cotados a R$ 41,08.

No mesmo horário, as ações do Fleury recuavam 0,87%, a R$ 14,78.

Fleury e Rede D’Or

Atualmente, o Fleury tem valor de mercado de quase R$ 7 bilhões. A Rede D’Or, por sua vez, vale R$ 75,3 bilhões.

Em 2022, a Rede D’Or adquiriu a SulAmérica Seguros e, em 2024, acertou uma joint venture com a Bradesco Seguros. Joint venture é um modelo de colaboração empresarial que consiste na união de duas ou mais empresas com o objetivo de executar um projeto.