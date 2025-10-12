12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Redesignação sexual: por que pessoas trans escolhem a Tailândia para realizar cirurgia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
redesignacao-sexual:-por-que-pessoas-trans-escolhem-a-tailandia-para-realizar-cirurgia

A influenciadora Bella Longuinho passou pela cirurgia de redesignação sexual e escolheu realizar o procedimento em um hospital na Tailândia. Ela não foi a única: a atriz Gabriela Loran também optou pelo país, assim como diversas outras pessoas trans ao redor do mundo. Mas por que tantas pessoas escolhem a Tailândia? E quais são os custos desse tipo de cirurgia no Brasil? Saiba mais sobre o assunto.

O que é a cirurgia de redesignação sexual

A cirurgia de redesignação sexual envolve procedimentos cirúrgicos complexos que têm como objetivo alinhar os órgãos genitais do paciente ao gênero com o qual ele se identifica. Esse tipo de intervenção pode ser realizado tanto por pessoas que desejam transicionar de feminino para masculino quanto do masculino para feminino. O processo inclui acompanhamento psicológico, terapia hormonal e a intervenção cirúrgica em si.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @bella_longuinho
Reprodução: Instagram @bella_longuinho
Reprodução: Instagram
Bella LonguinhoReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Atriz Gabriela Loran passou por cirurgia de redesignação sexualReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/Apoline
Influenciadora está compartilhando em seu perfil no Instagram todo o processo da cirurgia de redesignação sexualReprodução: Instagram/Apoline

Leia Também

Do masculino para o feminino

Para mulheres trans, a cirurgia afirmativa de gênero vai além da reconstrução genital. O procedimento busca criar uma anatomia feminina funcional, preservando a sensibilidade erógena e garantindo qualidade de vida e bem-estar para a paciente. A técnica mais utilizada é a inversão peniana, que permite a construção de uma neovagina funcional e natural.

Do feminino para o masculino

Para homens trans, a cirurgia afirmativa de gênero pode ser realizada principalmente por dois procedimentos: metoidioplastia e faloplastia. A metoidioplastia utiliza o clitóris para criar uma genitália masculina menor, mantendo sensibilidade erógena, enquanto a faloplastia cria um pênis de tamanho maior, com possibilidade de inclusão de prótese para ereção. Outros procedimentos podem incluir mastectomia, histerectomia ou tireoplastia, dependendo das necessidades de cada paciente.

Valores

Os custos da cirurgia de redesignação sexual no Brasil variam de acordo com o procedimento e a rede de atendimento. Para mulheres trans e travestis, os valores giram em torno de R$ 70 mil, enquanto para homens trans o custo médio é de cerca de R$ 100 mil, segundo dados da Revista Veja.

O SUS (Sistema Único de Saúde) também oferece cirurgias de redesignação, incluindo vaginoplastia para mulheres trans e mastectomia masculinizadora para homens trans. Além disso, a rede pública cobre procedimentos complementares, como implantes de prótese mamária para mulheres trans, histerectomia para homens trans, tireoplastia (afinamento das cordas vocais) e outras cirurgias de afirmação de gênero, que podem incluir lipoesculturas e implantes corporais.

Por que a Tailândia é um dos destinos mais procurados

A Tailândia se tornou referência mundial em cirurgias de redesignação sexual devido à experiência de seus médicos e à tradição na área. O país realizou a primeira cirurgia desse tipo em 1975 e, por muitos anos, foi um dos poucos lugares a oferecer o procedimento. Algumas clínicas tailandesas chegam a realizar cerca de 300 cirurgias genitais por ano, atraindo pacientes de todo o mundo. Além da expertise, o país também oferece preços competitivos para estrangeiros, embora brasileiros precisem considerar despesas de viagem. Segundo o portal Terra, o custo para brasileiros pode chegar a cerca de US$ 17 mil (aproximadamente R$ 85 mil), sem contar hospedagem e deslocamento.

Bella Longuinho revela quanto gastou em cirurgia de redesignação sexual

Além de falar sobre o procedimento em si, Bella Longuinho revelou os custos envolvidos na cirurgia de redesignação sexual. Segundo ela, o valor total foi semelhante ao que pagaria no Brasil, mas o suporte oferecido pelos profissionais na Tailândia foi determinante na escolha do local. Ela contou que a cirurgia custaria cerca de R$ 130 mil no Brasil, enquanto na Tailândia o valor foi de R$ 115 mil, sem incluir despesas adicionais como passagens, hospedagem e outros gastos relacionados à viagem. Bella explicou que permaneceu sete dias no hospital e seguiu com três semanas de acompanhamento pós-cirúrgico.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost