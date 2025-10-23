Redução de 4,9% da Petrobras ainda não chegou aos postos acreanos, afirma sindicato

Mesmo após o anúncio da Petrobras de redução de 4,9% no preço da gasolina A para as distribuidoras, feito há três dias, os consumidores acreanos ainda não perceberam diferença nas bombas. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepac), o impacto da medida só deve ser sentido após a renovação dos estoques de combustíveis nos postos.

A estatal anunciou a redução na última segunda-feira (20), o segundo corte de preços em 2025. A nova tabela entrou em vigor na terça-feira (21). De acordo com a Petrobras, com os dois reajustes realizados neste ano, a gasolina acumula queda de 10,3%.

O Sindepac estima que a redução ao consumidor final possa chegar a R$0,14 por litro, mas reforça que o repasse depende das distribuidoras. “O preço real ao consumidor pode ser diferente, uma vez que essa redução foi, inicialmente, para as distribuidoras. São elas que vão repassar os novos valores aos postos revendedores”, informou o sindicato em nota.

A entidade explicou ainda que o efeito da redução deve começar a ser percebido até a próxima semana, quando os postos receberem novos carregamentos.