14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Reféns israelenses relatam fome, restrições e tortura no cativeiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
refens-israelenses-relatam-fome,-restricoes-e-tortura-no-cativeiro

Após a alegria do reencontro com familiares e amigos, começa o trabalho de reconstrução para os reféns israelenses. Antes de sua libertação, nessa segunda-feira (13/10), eles passaram 738 dias sob custódia do Hamas em condições terríveis.

Eles sofreram com a fome e perderam entre 30% e 40% do peso corporal. De acordo com o canal 12 da TV israelense, Avinatan Or, por exemplo, foi mantido em completo isolamento por mais de dois anos.

Elkana Bohbot passou toda a sua detenção acorrentado em um túnel, onde perdeu a noção de tempo e espaço. Os soldados Matan Angrest, 22 anos, e Nimrod Cohen, 20 anos, estiveram entre os últimos reféns libertados pelo grupo islâmico. Angrest foi severamente torturado por ser militar.

Nas mãos do Hamas, os reféns viviam sob a ameaça de execução a qualquer momento, com armas apontadas para suas cabeças. Alguns, infelizmente, não sobreviveram.

Corpos identificados

Nesta terça-feira (14/10), o exército informou que os corpos dos quatro reféns mortos, que foram devolvidos ontem pelo Hamas, foram identificados, incluindo os do estudante nepalês Bipin Joshi e de três israelenses.

“Após o processo de identificação [dos quatro restos mortais] pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, representantes do exército informaram às famílias de Guy Illouz, Bipin Joshi e dos outros dois reféns falecidos, cujos nomes ainda não foram divulgados por seus familiares, que seus entes queridos foram devolvidos para sepultamento”, afirmou um comunicado militar.

Leia também

Guy Illouz foi sequestrado durante o festival de música Nova, palco do maior massacre (mais de 370 mortos) perpetrado por comandos do Hamas em 7 de outubro de 2023. Bipin Joshi, um estudante de agricultura, foi sequestrado no Kibutz Alumim.

“Guy Illouz, de 26 anos na época de sua morte, foi ferido e sequestrado ainda vivo pelo movimento islâmico Hamas. Ele morreu em decorrência dos ferimentos, após não receber atendimento médico adequado enquanto estava em cativeiro”, afirmou o comunicado do exército.

Bipin Joshi, de 22 anos na época de seu sequestro, foi tirado de um abrigo no Kibutz Alumim e assassinado enquanto estava em cativeiro durante os primeiros meses da guerra, segundo o exército. Ele foi o último refém não israelense mantido em cativeiro em Gaza.

As famílias dos 28 reféns mortos lamentam a traição, pois o acordo previa a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, nessa segunda.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost