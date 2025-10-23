23/10/2025
Universo POP
Referência no mercado de luxo da moda, Silvia Braz comenta título ao falar da carreira

Silvia Braz trabalha há anos com as mais diversas marcas de luxo, como Cartier, Prada e Dior, entre muitas outras. Por isso, recebeu o título de referência no segmento no Brasil e no mundo. Ela comentou sobre o assunto em entrevista a João Silva, no “João Visita”, e disse que impuseram esse reconhecimento a ela e não o contrário.

Silvia é considerada uma das principais personalidades no mercado de luxo de grandes marcas de roupa e falou a respeito: “Não imaginava trabalhar com as marcas que trabalho hoje. Eu não me imaginava, nunca foi meu sonho… Até porque não faço só luxo, faço outras marcas de diferentes posicionamentos. As coisas foram acontecendo naturalmente, me colocaram nesse lugar.”

Eu acho que eu nunca me coloquei nesse lugar, foram as revistas, esse negócio de mercado de luxo foi uma capa que fiz pra Vogue e acho que na capa eles falaram isso e ficou um pouco esse título e eu aceito com muita felicidade, muitas vezes é o sonho de muita gente que trabalha nesse ramo, tá nesse lugar.

Muitos influenciadores sonham em chegar neste patamar. Silvia iniciou na internet em 2010 escrevendo para seu blog, e foi se atualizando com a medida que as redes sociais iam se popularizando. Formada em direito, sempre gostou de falar. Na faculdade, estagiou em vários órgãos públicos e se imaginava ser uma juíza, mas as coisas foram mudando.

A influenciadora explicou que começou a fazer o que faz pelo prazer e não pelo dinheiro e que, nesse meio tempo. Nascida em uma família de classe média do Rio de Janeiro, ela ainda contou que a mãe, atualmente com mais de 70 anos, permanece trabalhando e relembrou quando ela falava para a filha estudar e procurar ter cultura.

