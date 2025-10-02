02/10/2025
Revelação de Leonardo mexe com reta final de "Vale Tudo"
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
"Os Feiticeiros Além de Waverly Place" lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: "Uma mixaria, um trem vergonhoso"

Reforma administrativa: relator limita home office a 1 dia por semana

Escrito por Metrópoles
O relator da reforma administrativa, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), propôs limitar o trabalho remoto no serviço público a somente um dia por semana. O parlamentar divulgou nesta quinta-feira (2/10) os projetos sobre o tema.

O texto estabelece que pelo menos 80% da carga horária semanal deve ser cumprida presencialmente. Ou seja, se um servidor trabalha 40 horas por semana, só poderá fazer 8 horas de home office.

Hoje, o trabalho remoto para servidores federais, por exemplo, é regulamentado pelo Decreto nº 11.072/2022, que criou o Programa de Gestão e Desempenho (PGD). Ele permite o trabalho de casa, desde que as funções sejam compatíveis e haja autorização do órgão. O teletrabalho pode ser parcial ou integral, e o cumprimento das tarefas é acompanhado por um sistema do governo.

A proposta também unificou um limite de 30 dias de férias para os servidores públicos. Algumas categorias do Judiciário têm direito a até 60 dias de descanso.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer aprovar o pacote ainda este ano.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

