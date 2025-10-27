Refrigerante envenenado deixa 11 pessoas intoxicadas em confraternização

O que era para ser uma simples confraternização entre colegas de trabalho terminou em suspeita de envenenamento coletivo no pronto-atendimento de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina.

Onze servidores da unidade passaram mal após consumirem um refrigerante levado por uma mulher, na tarde da última terça-feira (21/10).

De acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, os funcionários participavam de um café da tarde quando a mulher — posteriormente presa — entrou no local com uma garrafa de dois litros da bebida.

Cerca de uma hora após o consumo, os participantes começaram a apresentar sintomas de intoxicação, como vômitos, tontura, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade para falar.

No total, 11 pessoas ingeriram o líquido, sendo que oito foram internadas com sintomas mais graves e três apresentaram mal-estar leve. Entre os intoxicados estavam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e funcionários da limpeza.

Um dos afetados é vereador do município, que precisou ser transferido para outra cidade devido ao quadro clínico.

Prisões e investigações

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos: a mulher que teria levado o refrigerante e seu sobrinho, funcionário do posto de saúde. O homem estava afastado do trabalho desde o início de outubro, após uma denúncia de importunação sexual feita por colegas.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher entrando com a garrafa nas dependências do posto momentos antes da confraternização. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois suspeitos, recolhendo materiais que podem auxiliar na perícia.

Os investigadores aguardam o laudo da Polícia Científica, que deve confirmar se o refrigerante foi adulterado com alguma substância tóxica. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

Todos os funcionários receberam alta hospitalar no sábado (25), mas permanecem em acompanhamento médico. Dois deles chegaram a retornar ao trabalho, mas voltaram a sentir sintomas e precisaram ser internados novamente.

Fonte: Polícia Civil de Santa Catarina / Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cecília

✍️ Redigido por ContilNet