Refrigerante envenenado em SC: vítimas sentiram lapsos de memória e fraqueza

Os 11 servidores que passaram mal após consumir um refrigerante durante uma confraternização em Santa Cecília, Santa Catarina, na última terça-feira (21/10), relataram ter apresentado diversos sintomas pouco tempo depois de ingerir a bebida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o grupo começou a sentir tontura, fraqueza, sonolência e enjoo cerca de uma hora após o lanche coletivo. Alguns também relataram lapsos de memória e dificuldade para falar.

Das 11 pessoas que consumiram o refrigerante, oito precisaram ser internadas com sinais de intoxicação, enquanto três apresentaram apenas desconforto leve. As vítimas incluem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e profissionais da limpeza. Um dos intoxicados, que também exerce mandato de vereador, foi transferido para outra cidade devido à gravidade do quadro.

Todos os pacientes internados receberam alta no sábado (25/10), mas permanecem sob acompanhamento médico. Dois deles chegaram a retornar ao trabalho na quinta-feira (23/10), porém voltaram a apresentar sintomas e precisaram ser hospitalizados novamente.

Avanço das investigações:

A Polícia Civil prendeu duas pessoas: uma mulher, identificada como responsável por levar o refrigerante à confraternização, e o sobrinho dela, funcionário do posto de saúde. O homem estava afastado desde o início de outubro, após ter sido denunciado por importunação sexual por colegas da unidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher entra no local com a garrafa, pouco antes do início do café. Durante as buscas, a polícia apreendeu materiais nas residências dos suspeitos que podem auxiliar nas análises periciais.

O laudo da Polícia Científica deve confirmar se a bebida continha substâncias tóxicas. A motivação do possível crime ainda não foi esclarecida.

ESCOLHA DO EDITOR

