Região do DF terá fornecimento de energia suspenso nesta segunda-feira

Os moradores do Lago Sul devem se preparar para uma pausa no fornecimento de energia nesta segunda-feira (27/10), durante o período em que a Neoenergia Brasília executa trabalhos de melhoria e manutenção da rede elétrica.
O desligamento será das 10h às 16h, na SHIS QI 09.
Leia também
-
Moradores se queixam de corte de energia mesmo com decisão judicial
-
TJDFT aponta ilegalidade em caso de corte de energia por dívida antiga
-
Ladrão escala poste para roubar fios de energia e é preso no DF. Vídeo
-
“Apagão não foi por falta de energia”, diz ministro Alexandre Silveira
A companhia informa que a medida é necessária para proteger as equipes durante os serviços e também para aumentar a confiabilidade e a estabilidade do fornecimento de energia na região.
Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.
Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.
Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.