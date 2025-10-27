Região do DF terá fornecimento de energia suspenso nesta segunda-feira

Os moradores do Lago Sul devem se preparar para uma pausa no fornecimento de energia nesta segunda-feira (27/10), durante o período em que a Neoenergia Brasília executa trabalhos de melhoria e manutenção da rede elétrica.

O desligamento será das 10h às 16h, na SHIS QI 09.

A companhia informa que a medida é necessária para proteger as equipes durante os serviços e também para aumentar a confiabilidade e a estabilidade do fornecimento de energia na região.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.