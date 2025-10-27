27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Região do DF terá fornecimento de energia suspenso nesta segunda-feira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
regiao-do-df-tera-fornecimento-de-energia-suspenso-nesta-segunda-feira

Os moradores do Lago Sul devem se preparar para uma pausa no fornecimento de energia nesta segunda-feira (27/10), durante o período em que a Neoenergia Brasília executa trabalhos de melhoria e manutenção da rede elétrica.

O desligamento será das 10h às 16h, na SHIS QI 09.

Leia também

A companhia informa que a medida é necessária para proteger as equipes durante os serviços e também para aumentar a confiabilidade e a estabilidade do fornecimento de energia na região.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost