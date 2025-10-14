Região dos Lagos: o destino chileno que une neve, termas e sabores

Há algo quase mágico quando o inverno chega no sul do Chile. O cenário rodeado por colinas, florestas densas, vulcões imponentes e lagos cristalinos em meio a neve torna a região dos Lagos ainda mais única.

E com toda essa beleza, o destino tem se tornado, cada vez mais, um dos queridinhos para as férias no meio do ano.

Para os brasileiros, uma grande vantagem: não é necessário passaporte ou visto para entrar no país, apenas um RG válido emitido há menos de 10 anos.

O acesso é por meio de Santiago, onde é possível pegar um outro voo para Puerto Montt, porta de entrada da região.

Quem busca aventura, a região proporciona experiências diferenciadas como uma estação de esqui no topo de um vulcão. É isso mesmo! O Vulcão Osorno, um dos principais cartões-postais do Chile, conta com pistas de esqui e snowboard que agradam iniciantes, famílias e aventureiros em busca de descidas mais ousadas.

Há opções para iniciantes e pistas específicas para quem já tem prática no esporte

Além da possibilidade de vivenciar esses esportes com uma equipe de instrutores preparados para proporcionar as melhores experiências. No local, há equipamentos para alugar e toda uma infraestrutura para acomodar os visitantes, incluindo um restaurante.

E aqueles que quiserem chegar ao cume, é possível subir por uma trilha ou pelo teleférico até a última estação, que dá acesso a uma área que sempre tem neve, mesmo no verão. E lá do alto, é possível ter uma vista panorâmica do Rio Petrohué, do Lago Llanquihue e de outros vulcões vizinhos.

O vulcão Osorno está localizado dentro do Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, onde também se encontram os Saltos de Petrohué, um conjunto de cachoeiras formadas pelo Rio Petrohué.

As quedas d’água se destacam pela beleza das águas cristalinas com coloração esmeralda, que fluem sobre rochas vulcânicas.

Os Saltos de Petrohué se destacam pela paisagem formada por rochas vulcânicas

Com mais de 250 mil hectares de área verde, o parque é um dos pontos favoritos entre os amantes do ecoturismo. Com trilha, passarelas e mirantes, o local coloca o visitante em uma grande imersão no meio da natureza.

É possível chegar ao local com carro alugado ou por meio de passeios agendados com empresas turísticas. Para maior segurança, o Serviço Nacional de Turismo do Chile oferece um guia oficial com as agências de viagens credenciadas.

Puyehue

Ainda explorando a região, o Parque Nacional Puyehue conta com 512 hectares de área esquiável na estação de Antillanca.

Localizado no meio da cordilheira dos Andes e a poucos quilômetros da fronteira com Bariloche, o local é uma ótima opção para os aventureiros que querem maior praticidade e conforto.

O complexo turístico conta com uma rede hoteleira aos pés das pistas de esqui, além de atividades como trekking, escalada em rocha, rapel e visita às covas vulcânicas.

A região não só combina a neve com as estações de esqui, mas também traz uma experiência diferenciada para quem quer descanso. Se na neve é adrenalina, as fontes termais promovem puro relaxamento.

Em Puyehue, a infraestrutura hoteleira garante piscinas cobertas, spa e vista para paisagens dignas de cinema com florestas nevadas e vulcões.

As piscinas termais possuem benefícios para o corpo e a mente

Relaxamento perfeito no inverno

As Termas del Sol, localizadas em Puelo, contam com uma infraestrutura acessível com passarelas em meio a natureza que ligam as dez piscinas termais.

O local também conta com um espaço para banho em argila mineral com magnésio, cobre, zinco e silício; minerais poderosos para regenerar as células da pele, eliminar as toxinas e ativar a formação de elastina e colágeno.

Já as fontes termais de Pichicolo, localizadas na comuna de Hualaihué, são mais rústicas. Com estrutura em madeira, as piscinas ficam aninhadas no meio da floresta e o visitante tem a oportunidade de contemplar a natureza em meio às águas quentinhas.

A apenas uma hora e quinze minutos de Puerto Varas, as Termas de Cochamó oferecem piscinas termais com estrutura para quem quer curtir o dia em um lugar calmo, mas também aproveitar as atividades aquáticas como caiaque e SUP.

Benefícios das termas:

Alívio de dores musculares e articulares.

Relaxamento.

Melhora da circulação sanguínea.

Aumento da oxigenação do corpo devido às altas temperaturas.

Auxílio na eliminação de toxinas

Contribui com o rejuvenescimento da pele.

Gastronomia e vinho

O inverno em Los Lagos também é um convite à boa mesa. Os viajantes podem provar pratos à base de peixes e mariscos frescos, carnes e sobremesas de influência alemã. Para acompanhar, nada como um bom vinho chileno da região sul, sejam os tintos encorpados ou os brancos refrescantes.

Culinária alemã tem grande influência na região dos lagos

E quem tiver tempo pode incluir Chiloé no roteiro. No inverno, a ilha exibe mercados cobertos cheios de vida, cozinhas caseiras e igrejas de madeira tombadas como Patrimônio da Humanidade. Um mergulho cultural que complementa a viagem.

Por que escolher Los Lagos no inverno?

É perto do Brasil e de fácil acesso via Santiago – Puerto Montt.

Oferece atividades para todos os perfis: tranquilos e aventureiros.

Combina neve, aventura, cultura e relaxamento em um só destino.

Pode ser visitado em qualquer época do ano, mas no inverno revela a face mais mágica.

Não precisa de visto nem passaporte, apenas um RG válido emitido há menos de 10 anos.

Como chegar

Do Brasil, há voos diretos para Santiago a partir de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

De lá, são apenas duas horas até Puerto Montt, porta de entrada da região. Companhias low cost como Sky Airline e JetSmart oferecem tarifas competitivas. Também é possível chegar de ônibus, com um trajeto de aproximadamente 14 horas.

De Puerto Montt, a cidade de Puerto Varas, um dos principais pontos de partida para explorar a região, fica a cerca de 30 minutos de carro.

Um bom lugar para se hospedar, com fácil acesso aos principais pontos turísticos. É possível montar um roteiro de 4 a 5 dias e aproveitar bem a região.