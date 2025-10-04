Regina Duarte se pronuncia após Antônio Fagundes chamá-la de “equivocada”

Durante o lançamento da biografia de sua filha, Gabriela Duarte, em São Paulo, Regina Duarte comentou sobre a nova versão da novela Vale Tudo, que se aproxima de seu desfecho.

A atriz, que interpretou Raquel na primeira versão de 1988, avaliou, em entrevista ao colunista Marcos Bulques, a produção, fazendo críticas à adaptação e ao uso do título original da obra.

Na mesma entrevista, a eterna “namoradinha do Brasil” também comentou as recentes declarações dadas por Antônio Fagundes que deram o que falar.

Leia também

Comparações inevitáveis

Sobre o remake assinado por Manuela Dias, Duarte foi categórica:

“É sempre uma empreitada difícil, essa escolha é uma escolha muito complicada. Você pode refazer tudo no mundo, mas quando você pega uma obra ícone, como foi Vale Tudo, eu acho que aí você está comprando uma barra muito pesada, porque vai haver comparação. Não é justo? Não, não é justo. Não era melhor fazer uma novela parecida?”, questionou Regina, destacando o peso histórico da trama e o risco de comparações inevitáveis.

A atriz também criticou a decisão de manter o mesmo nome da novela.

“Não chama de Vale Tudo, dá outro nome, porque o nome Vale Tudo tem um peso, difícil de carregar. Então, quer fazer parecido, faça, escreva, crie, se inspire, mas acho que está se metendo numa roubada, vai haver comparação. É triste? É. Mas, vai ver que as pessoas que estão fazendo isso, devem ter pensado nisso, que estavam se metendo numa empreitada muito complicada. Você não pega uma obra icônica assim e resolve fazer a mesma história: ‘ah, mas eu vou mudar um pouquinho’, não adianta! Se você estiver usando o título, já era, gente! Eu acho que serve como uma lição para todos nós”, explicou.

Regina acrescentou que, mesmo apreciando algumas obras, jamais usaria o mesmo nome em um remake.

“Por mais que eu goste de algumas coisas, de algumas obras, que eu gostaria de refazê-las, de seguir essa trilha, eu nunca daria o mesmo nome, eu me inspiraria naquela obra e daria o nome da minha obra”, completou.

Regina Duarte e Gloria Pires em Vale Tudo 1988

A atriz Regina Duarte

Regina Duarte

A atriz Regina Duarte

Regina Duarte

Respondeu declarações de Antônio Fagundes

A atriz também comentou sobre declarações recentes de Antônio Fagundes, seu ex-colega em Vale Tudo, que foi questionado em Portugal sobre possíveis desentendimentos com Regina.

Fagundes respondeu: “Eu não tenho raiva. Ela foi uma excelente companheira, equivocada naturalmente sob o meu ponto de vista, mas ela tem um monte de gente que apoia a posição dela e eu respeito a posição dela, ela tem o direito de apoiar quem ela quiser. Eu acho que a gente precisa parar de ter inimigos”.

Questionada sobre a fala do ator, Regina enviou um recado afetuoso e destacou a importância do respeito a opinião alheia.

“Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo e eu estou muito feliz: ‘Fagundes, beijão querido, parceirão’! Eu não me sinto autorizada a ficar julgando o que está acontecendo, cada um vai agir do seu jeito, da sua maneira. A gente precisa respeitar o próprio trabalho e respeitar o trabalho dos outros, pronto. Feito isso, está tudo ok”, finalizou.