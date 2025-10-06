Reginaldo Faria elogia Debora Bloch como Odete: “Fina e não pedante como a outra”

06/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Reginaldo Faria, o Marco Aurélio de “Vale Tudo” em 1988, marcou presença na première do filme “Perto do Sol É Mais Claro”, exibido no Festival do Rio no último domingo (5/10). Em entrevista ao portal LeoDias, o ator elogiou a atuação de Debora Bloch como a icônica vilã Odete Roitman no remake da novela da Globo.

“Vi algumas cenas com ela, umas três vezes. Ela está muito elegante. Faz uma Odete ótima, fina e não pedante como a outra. Mas cada uma tem o seu mistério”, elogiou o veterano, que já contracenou com Debora em outras produções.

Reprodução/Instagram
Odete Roitman (Debora Bloch) em “Vale Tudo”, da GloboReprodução/Instagram
Marcello Sá Barreto/ AgNews
Reginaldo Faria e a namorada, Joana WerneckMarcello Sá Barreto/ AgNews
Divulgação/Cristina Granato
Reginaldo Faria e o filho, Regis Faria, no Festival do RioDivulgação/Cristina Granato
Reprodução/Globo
Odete Roitman (a atriz Debora Bloch) em “Vale Tudo”, da GloboReprodução/Globo
Reprodução / Globo
Odete Roitman (a atriz Debora Bloch) em “Vale Tudo”, da GloboReprodução / Globo

Reginaldo admitiu que não acompanhou toda a nova versão escrita por Manuela Dias, mas fez uma análise sobre o trabalho. “Só vi um pouquinho no início, mas não vi mais (…) É uma linguagem diferente da primeira versão. Cada um faz de uma forma diferente, e a história também teve algumas modificações, outros elementos entraram (…) Não houve uma deturpação, houve um acréscimo”, explicou, revelando ainda que chegou a ser convidado para participar do folhetim, mas recusou.

Questionado sobre o que pensa dos remakes, o ator foi direto: “Eu apoio tudo. Tudo que for feito é bom. Não é disso que a gente precisa? A gente precisa de tudo, e a arte é um meio de fazer tudo. De fazer até aquilo que a vida não faz”.

Premiado no Festival do Rio

Durante o evento, Reginaldo Faria recebeu o Troféu Redentor de Melhor Ator por sua atuação como protagonista em “Perto do Sol É Mais Claro”, dirigido por seu filho, Regis Faria.

O prêmio é concedido ao melhor intérprete masculino de longa-metragem na competição principal da mostra Première Brasil. O artista compareceu à cerimônia ao lado da namorada, a corretora de imóveis Joana Werneck.

O longa conta a história de Regi, um engenheiro de 85 anos que enfrenta o luto pela morte da esposa e busca superar a solidão e o envelhecimento ao escrever um livro. Nessa jornada, ele se redescobre por meio de um novo amor e da arte. A produção aborda temas como resiliência, etarismo, a importância da criação artística e a capacidade de amar em qualquer idade.

