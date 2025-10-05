Reginaldo Faria recebe Troféu Redentor Especial no Festival do Rio

Rio de Janeiro – O ator Reginaldo Faria recebeu o Troféu Redentor Especial na tarde deste domingo (5/10), pouco antes da exibição de Perto do Sol é Mais Claro, do qual ele é protagonista, no Festival do Rio. A premiação reconhece pessoas e realizações que se destacaram no audiovisual brasileiro.
Surpreso com a homenagem, ele subiu ao palco e relembrou a primeira vez que fez cinema. “A primeira vez que fiz cinema, as minhas pernas tremeram. E o ator que estava ao meu lado, segurou no meu braço e disse: ‘Isso vai acontecer com você para tudo’, e eu estou com as pernas tremendo agora”, disse.
Aos 88 anos, ele disse ainda que segue os passos do filho Regis Faria, diretor do longa. “Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, parodiando o Cinema Novo, ele fez o filme.”
Reginaldo Faria ainda dedicou o trabalho na produção ao irmão Riva, que morreu na última semana, e ao irmão Roberto, que deu início aos projetos da família no cinema nacional.
