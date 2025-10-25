“Registro Histórico”: Luan Santana grava DVD em comemoração aos 18 anos de carreira

Após pedidos dos fãs e campanhas nas redes sociais, veio aí! Luan Santana se apresentou, nesta sexta-feira (24/10), no DVD “Registro Histórico”, que celebra os 18 anos de carreira. Ele comandou os cerca de 40 mil presentes na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Horas antes, o cantor mostrou bastidores da chegada ao estádio ao lado da esposa, Jade Magalhães.

A setlist contou com sucessos de diferentes fases da trajetória, como “Meteoro”, “Cê Topa” e “Escreve Aí”. O sertanejo também apostou em releituras de figurinos marcantes de álbuns anteriores. O papai da Serena ainda inaugurou um museu interativo que conta com figurinos, fotos e memórias dos 18 anos de estrada de Luan.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O amor está no ar: Luan Santana e sua parceira Jade Magalhães Clayton Felizardo/Brazil News Amarildo, pai de Luan Santana, e Bruna, irmã do cantor, nos bastidores da apresentação. Clayton Felizardo/Brazil News Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreira Reprodução: Instagram @luansantana Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreira Reprodução: Instagram @luansantana Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreira Reprodução: Instagram @luansantana Voltar

Luan foi prestigiado por outros familiares. A irmã, Bruna Santana, e do pai, Amarildo, também foram fotografados nos bastidores da apresentação, além da esposa, Jade. O casal é pai de Serena, que nasceu em 28 de dezembro do ano passado, em São Paulo.

O estádio recebe uma nova apresentação neste sábado (25/10), que, inicialmente, seria o único show no local. No entanto, após os ingressos esgotarem rapidamente, a produção abriu uma data extra. Ao portal LeoDias, a organização do evento explicou que a data adicional será antes do show principal por questões logísticas.

“Não seria possível realizar o show no domingo, dia 26, por conta da montagem de outro grande espetáculo que será realizado na semana seguinte no mesmo local, o show ‘Histórias’. Não haveria tempo hábil para desmontar a estrutura grandiosa que o Luan Santana vai mostra para o DVD e preparar o palco para o outro grande evento”, contou Athayde Neto, produtor local do evento.

Os ingressos já estão esgotados e a expectativa é de casa cheia mais uma vez.