25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

“Registro Histórico”: Luan Santana grava DVD em comemoração aos 18 anos de carreira

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“registro-historico”:-luan-santana-grava-dvd-em-comemoracao-aos-18-anos-de-carreira

Após pedidos dos fãs e campanhas nas redes sociais, veio aí! Luan Santana se apresentou, nesta sexta-feira (24/10), no DVD “Registro Histórico”, que celebra os 18 anos de carreira. Ele comandou os cerca de 40 mil presentes na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Horas antes, o cantor mostrou bastidores da chegada ao estádio ao lado da esposa, Jade Magalhães.

A setlist contou com sucessos de diferentes fases da trajetória, como “Meteoro”, “Cê Topa” e “Escreve Aí”. O sertanejo também apostou em releituras de figurinos marcantes de álbuns anteriores. O papai da Serena ainda inaugurou um museu interativo que conta com figurinos, fotos e memórias dos 18 anos de estrada de Luan.

Veja as fotos

Clayton Felizardo/Brazil News
O amor está no ar: Luan Santana e sua parceira Jade MagalhãesClayton Felizardo/Brazil News
Clayton Felizardo/Brazil News
Amarildo, pai de Luan Santana, e Bruna, irmã do cantor, nos bastidores da apresentação.Clayton Felizardo/Brazil News
Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana
Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana
Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana

Leia Também

Luan foi prestigiado por outros familiares. A irmã, Bruna Santana, e do pai, Amarildo, também foram fotografados nos bastidores da apresentação, além da esposa, Jade. O casal é pai de Serena, que nasceu em 28 de dezembro do ano passado, em São Paulo.

O estádio recebe uma nova apresentação neste sábado (25/10), que, inicialmente, seria o único show no local. No entanto, após os ingressos esgotarem rapidamente, a produção abriu uma data extra. Ao portal LeoDias, a organização do evento explicou que a data adicional será antes do show principal por questões logísticas.

“Não seria possível realizar o show no domingo, dia 26, por conta da montagem de outro grande espetáculo que será realizado na semana seguinte no mesmo local, o show ‘Histórias’. Não haveria tempo hábil para desmontar a estrutura grandiosa que o Luan Santana vai mostra para o DVD e preparar o palco para o outro grande evento”, contou Athayde Neto, produtor local do evento.

Os ingressos já estão esgotados e a expectativa é de casa cheia mais uma vez.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost