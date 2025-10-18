Rei Trump? O que é o movimento de protesto No Kings nos EUA

Milhares de manifestantes tomaram as ruas neste sábado (18/10) nas principais cidades dos Estados Unidos, e também em capitais europeias, sob a bandeira do movimento No Kings (Não há Reis, em tradução livre). Eles protestam contra políticas e ações do presidente norte-americano Donald Trump.

Os manifestantes acusam Trump de usar as Forças Armadas americanas para levar o país a uma autocracia, regime em que o poder absoluto e irrestrito está nas mãos de uma única pessoa.

(Genaro Molina / Los Angeles Times via Getty Images)Los Angeles, CA – June 14: Hundreds participate in the "No Kings" Day demonstration in front of City Hall in downtown Saturday, June 14, 2025 in Los Angeles, CA.

Manifestantes ocupam ruas em Los Angeles

Protesto anti-Trump

Protesto em Nova York

Protesto contra governo

Protesto em Los Angeles

Protestos nos EUA

Protesto contra Trump

Protesto

Protestos contra Guarda Nacional

O No Kings ganhou força em junho deste ano, durante o desfile do aniversário do Exército dos EUA. Na ocasião — mesmo dia em que Trump comemorava 79 anos —, mais de 2 mil protestos foram registrados.

Os manifestantes argumentam que o governo Trump vem adotando práticas que ameaçam normas democráticas, como uso excessivo da força federal, intervenções em estados, reduzido respeito ao devido processo e políticas migratórias agressivas.

Um dos lemas adotados é que “ninguém é rei” nos EUA, em referência à percepção de que Trump age como um líder com poderes quase monárquicos.

Além das fronteiras

O No Kings repercutiu além das fronteiras americanas. Em cidades europeias como Londres, Madri, Barcelona e Paris, houve manifestações de solidariedade, com participação de norte-americanos que vivem no exterior e simpatizantes locais.

Apoiadores dessas manifestações também se organizaram no Canadá, convocando protestos diante das embaixadas dos EUA.

O governo Trump e aliados, no entanto, reagiram com veemência. O presidente rejeitou comparações com monarcas, dizendo que sua autoridade é legítima por meio de eleições. O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, classificou as manifestações como “anti-americanas” e chegou a colocá-las com grupos radicais.

Em diversos estados de maioria republicana, como o Texas, governadores mobilizaram a Guarda Nacional em antecipação aos protestos, alegando necessidade de garantir segurança.