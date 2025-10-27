Reincidente: Esquerdogata já foi condenada após chamar PMs de “bostas”

Conhecida como Esquerdogata, a influenciadora Aline Bardy Dutra – presa na madrugada desse sábado (25/10) após desacatar policiais militares – é reincidente. Ela já foi condenada por desacato após chamar, também, policiais militares de “bostas” em um bar de Ribeirão Preto, em 2022.

A influenciadora estava bêbada na ocasião e pregou um adesivo do Lula na viatura da Polícia Militar.

Influenciadora Esquerdogata tem mais de 800 mil seguidores

Reprodução/Instagram 3 de 10

Aline Bardy Dutra é comunicadora, professora e militante política

"Esquerdogata", como é conhecida, posta conteúdos sobre política

Influenciadora foi presa por suposto desacato contra PMs

Aline Bardy Dutra, a Esquerdogata, foi presa suspeita de desacatar PM em SP

Aline Bardy Dutra, a Esquerdogata, foi presa suspeita de desacatar PM em SP

Militante e comunicadora: quem é Esquerdogata, presa por desacatar PM

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), obtida pela coluna, Aline e o advogado Fernando Ruas Guimarães ofenderam a integridade corporal dos policiais, com “socos, unhadas e pontapés”. A defesa de Aline, por sua vez, alegou que os policiais a pegaram pelos braços de forma agressiva e que ela teria sido arrastada para fora do bar. A Esquerdogata afirmou também que foi xingada de “vagabunda”.

Em 19 de fevereiro deste ano, Aline e Fernando foram condenados em primeira instância pelos crimes de desacato e desobediência, com uma pena de 30 dias-multa. Os dois foram absolvidos das acusações de resistência e lesão corporal leve. O processo atualmente está em fase de recurso.

“[Os fatos] são suficientes para a configuração dos crimes de desobediência e desacato, pois além de não cumprir a ordem legítima emanada pelos policiais de apenas de identificar, diante do comportamento inadequado anterior, ainda os menosprezou no exercício da função, na presença de várias pessoas, proferindo palavras de baixo calão e chamando os policiais de ‘policiais de bosta’”, escreveu o juiz de direito Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, da 4ª Vara Criminal do Foro de Ribeirão Preto.

Quem é a Esquerdogata, presa por desacato a PMs

Comunicadora, professora e militante política, a influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida como Esquerdogata, soma mais de 800 mil seguidores nas redes sociais.

Conforme mostrou a coluna Andreza Matais, do Metrópoles, ela é filiada ao PT desde maio de 2022 e integra o diretório do partido em Ribeirão Preto.

Aline Dutra foi presa após desacatar policiais militares e resistir à prisão, na madrugada desse sábado (25/10), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O motivo da abordagem, segundo um dos agentes da PM que a prendeu, seria o fato de ela ter supostamente cometido injúria racial contra o agente.

Em seu Instagram, ela publica vídeos e textos sobre diversos tópicos, como o mercado financeiro, o “rombo nas contas públicas” e o tráfico de drogas como uma questão de saúde pública.

Com sinais de embriaguez, condição que a própria influenciadora afirmava estar, a Esquerdogata foi presa, momento a partir do qual passou a ofender e desacatar os PMs, com frases preconceituosas sobre salário e cultura.

Em mais de um momento, ela afirmou aos policiais contar com 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela ainda teria cometido preconceito linguístico, ao afirmar que um dos policiais, em outra audiência na qual ambos participaram, não teria conjugado corretamente um verbo durante o depoimento.

O advogado Douglas Eduardo Marques afirmou ao Metrópoles, por telefone, que a Esquerdogata “está abalada”, após passar a noite presa. Ela foi solta, ainda no sábado, em audiência de custódia, e terá de cumprir medidas cautelares “de praxe”, como não sair à noite ou frequentar determinados lugares.

