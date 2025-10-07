07/10/2025
Relatório aponta suspeita de embriaguez em acidente com roda-gigante na ExpoQuinari

Documento do Corpo de Bombeiros indica que o comportamento de um dos ocupantes pode ter causado o incidente; estrutura do brinquedo não apresentou falhas

Um relatório elaborado pelo Corpo de Bombeiros de Senador Guiomard trouxe novas informações sobre o acidente ocorrido durante a ExpoQuinari, na noite de sábado (4). O documento, ao qual A Gazeta do Acre teve acesso com exclusividade, indica que a embriaguez de um dos ocupantes pode ter contribuído para o incidente que deixou uma mulher ferida e um homem pendurado em uma roda-gigante.

Segundo o relatório, o jovem de 25 anos estava acompanhado da companheira em um dos assentos do brinquedo quando começou a balançar a estrutura, aparentemente sob efeito de álcool. A movimentação teria provocado o destravamento do sistema de segurança, resultando na queda da mulher e deixando o homem suspenso no ar.

Brinquedo foi interditado após o acidente e passará por nova vistoria antes de voltar a funcionar/Foto: Reprodução

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu com ferimentos leves, enquanto o rapaz apresentou corte no queixo e possível luxação no ombro. Ambos receberam atendimento médico no hospital de Senador Guiomard. Ainda conforme os bombeiros, a inspeção inicial não identificou problemas técnicos na roda-gigante. Mesmo assim, o brinquedo foi interditado preventivamente e passará por nova avaliação dos órgãos competentes antes de voltar a operar.

O responsável pelo equipamento afirmou que vai colaborar com as investigações e recebeu orientações sobre reforço nas medidas de segurança. O Corpo de Bombeiros concluiu que o caso tem como causa provável o comportamento inadequado do usuário, agravado pela suspeita de embriaguez.

A publicação do relatório gerou desconfiança entre internautas, que questionaram a rapidez da conclusão e a possibilidade de falha humana ser a principal causa. Nos comentários, muitos criticaram o laudo, apontando que a trava de segurança não deveria se soltar mesmo com movimentos bruscos e acusaram as autoridades de tentar isentar os responsáveis pela montagem do brinquedo.

