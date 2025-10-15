15/10/2025
Universo POP
Remédio para emagrecer leva influencer à internação e acende alerta

Escrito por Metrópoles
remedio-para-emagrecer-leva-influencer-a-internacao-e-acende-alerta

A influenciadora Mayara Cardoso revelou ter sido internada após tomar um remédio para emagrecer sem acompanhamento médico. Apesar de não especificar o medicamento, ela afirmou ter tido sintomas de vômito e diarreia após o uso da droga, causando um quadro de desidratação.

Mayara iniciou o desabafo falando sobre a pressão estética para o “corpo perfeito” e disse ter se recuperado de uma depressão, adotando hábitos mais saudáveis.

“Consegui sair de uma depressão profunda que me acompanhou por anos em 2022 e foi me cuidando que encontrei o caminho, comecei a fazer atividade física diariamente, o que foi ótimo pra minha cabeça e consequentemente pro meu corpo e pro meu trabalho, desde então descobri um ‘caminho’ pra ficar bem”, iniciou.

Mesmo com os novos hábitos e a perda de peso, Mayara decidiu tomar o remédio para emagrecer sem indicação médica: “De uns tempos pra cá parecia que nada do que fazia era suficiente e apesar dos resultados aparentes eu senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque ‘todo mundo toma alguma coisa’ e foi então que resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e principalmente sem nenhum tipo de INDICAÇÃO/NECESSIDADE”.

“Fui socorrida por profissionais maravilhosos que deveriam estar cuidando de pessoas sem saúde e não de mim que estava com a saúde 100% e fui inventar de maltratar meu corpo. Fiquei internada no hospital, sendo monitorada 24 horas e tudo isso para quê??”, desabafou.

Por fim, Mayara disse ter recebido alta do hospital nesta quarta-feira (15/10), mas desabafou sobre a busca incansável pelos padrões do corpo ideal.

“Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento?? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão??”, finalizou.

 

