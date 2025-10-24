24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Remédio para enxaqueca pode ajudar a tratar câncer gastrointestinal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
remedio-para-enxaqueca-pode-ajudar-a-tratar-cancer-gastrointestinal

Uma equipe de pesquisadores australianos descobriu que duas proteínas-chave do sistema nervoso — (CGRP e RAMP1) — estão presentes em cânceres gastrointestinais e ajudam a impulsionar seu crescimento, o que sugere novas possibilidades de tratamento com fármacos já aprovados. O estudo foi publicado na última quinta-feira (23/10) na revista BMJ Oncology. 

A partir de uma investigação liderada pela Universidade La Trobe e pelo Instituto de Pesquisa do Câncer Olivia Newton-John, foi identificada uma via antes pouco explorada: neurônios que produzem CGRP no tecido gastrointestinal parecem colaborar com células tumorais para favorecer seu desenvolvimento.

Os tumores de intestino e estômago mostram presença tanto de fibras nervosas que liberam CGRP quanto de receptores RAMP1 expressos nas próprias células tumorais. Quando os pesquisadores removeram geneticamente o receptor RAMP1 do câncer, observaram uma redução significativa no crescimento tumoral experimental.

Leia também

No trato gastrointestinal existe uma rede nervosa local que se comunica via neuropeptídeos — moléculas mensageiras liberadas por neurônios. A via CGRP/RAMP1 funciona assim: o neurônio libera CGRP, que se liga ao receptor RAMP1 na célula-alvo e desencadeia sinais de crescimento, migração ou sobrevivência celular. No estudo, as células tumorais tanto respondem à CGRP quanto produzem CGRP, sugerindo um ciclo de estímulo interno.

Como existem medicamentos aprovados para bloquear a via CGRP/RAMP1 (usados em tratamentos de enxaquecas), os autores sugerem que esses fármacos poderiam ser “reutilizados” contra cânceres gastrointestinais.

Principais tipos de cânceres gastrointestinais

  • Câncer de estômago: um dos mais comuns no trato digestivo, geralmente associado à infecção pela bactéria Helicobacter pylori e à alimentação rica em sódio e defumados.
  • Câncer de intestino (colorretal): afeta o cólon e o reto. Está ligado ao sedentarismo, dieta pobre em fibras e fatores genéticos.
  • Câncer de esôfago: pode estar associado ao tabagismo, álcool e refluxo gastroesofágico crônico. É de difícil detecção precoce.
  • Câncer de fígado: geralmente surge como consequência de doenças hepáticas, como hepatite B e C ou cirrose.
  • Câncer de pâncreas: um dos mais agressivos e silenciosos, costuma causar sintomas apenas em estágios avançados.
  • Câncer de vesícula biliar: mais raro, costuma ser detectado tardiamente, pois seus sintomas se confundem com problemas digestivos comuns.

A possibilidade de reaproveitar medicamentos já existentes acelera a transição para ensaios clínicos — ou seja, esse tipo de descoberta pode reduzir o tempo entre laboratório e paciente. No entanto, é crucial lembrar que o estudo ainda está em fase pré-clínica/experimental, e não significa que já há um tratamento disponível para uso geral nessa via.

Estudos mais aprofundados ainda são necessários para confirmar eficácia e segurança e os possíveis efeitos colaterais. O próximo passo é investigar se todos os tumores gastrointestinais respondem da mesma forma à via CGRP/RAMP1 ou se há variações por subtipo.

Em resumo, o estudo revela que o sistema nervoso local do intestino não apenas participa da digestão, mas pode também alimentar o crescimento de tumores gastrointestinais por meio da via CGRP/RAMP1.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost