Remédio para enxaqueca pode ajudar a tratar câncer gastrointestinal

Uma equipe de pesquisadores australianos descobriu que duas proteínas-chave do sistema nervoso — (CGRP e RAMP1) — estão presentes em cânceres gastrointestinais e ajudam a impulsionar seu crescimento, o que sugere novas possibilidades de tratamento com fármacos já aprovados. O estudo foi publicado na última quinta-feira (23/10) na revista BMJ Oncology.
A partir de uma investigação liderada pela Universidade La Trobe e pelo Instituto de Pesquisa do Câncer Olivia Newton-John, foi identificada uma via antes pouco explorada: neurônios que produzem CGRP no tecido gastrointestinal parecem colaborar com células tumorais para favorecer seu desenvolvimento.
Os tumores de intestino e estômago mostram presença tanto de fibras nervosas que liberam CGRP quanto de receptores RAMP1 expressos nas próprias células tumorais. Quando os pesquisadores removeram geneticamente o receptor RAMP1 do câncer, observaram uma redução significativa no crescimento tumoral experimental.
Leia também
-
Estudo: H. pylori não é o único fator de risco para câncer de estômago
-
Câncer de estômago: nova terapia aumenta em 40% sobrevida de pacientes
-
Câncer de estômago pode estar ligado a alto consumo de sal e açúcar
-
Viúva alerta para sintomas do câncer de estômago que o marido ignorou
No trato gastrointestinal existe uma rede nervosa local que se comunica via neuropeptídeos — moléculas mensageiras liberadas por neurônios. A via CGRP/RAMP1 funciona assim: o neurônio libera CGRP, que se liga ao receptor RAMP1 na célula-alvo e desencadeia sinais de crescimento, migração ou sobrevivência celular. No estudo, as células tumorais tanto respondem à CGRP quanto produzem CGRP, sugerindo um ciclo de estímulo interno.
Como existem medicamentos aprovados para bloquear a via CGRP/RAMP1 (usados em tratamentos de enxaquecas), os autores sugerem que esses fármacos poderiam ser “reutilizados” contra cânceres gastrointestinais.
Principais tipos de cânceres gastrointestinais
- Câncer de estômago: um dos mais comuns no trato digestivo, geralmente associado à infecção pela bactéria Helicobacter pylori e à alimentação rica em sódio e defumados.
- Câncer de intestino (colorretal): afeta o cólon e o reto. Está ligado ao sedentarismo, dieta pobre em fibras e fatores genéticos.
- Câncer de esôfago: pode estar associado ao tabagismo, álcool e refluxo gastroesofágico crônico. É de difícil detecção precoce.
- Câncer de fígado: geralmente surge como consequência de doenças hepáticas, como hepatite B e C ou cirrose.
- Câncer de pâncreas: um dos mais agressivos e silenciosos, costuma causar sintomas apenas em estágios avançados.
- Câncer de vesícula biliar: mais raro, costuma ser detectado tardiamente, pois seus sintomas se confundem com problemas digestivos comuns.
A possibilidade de reaproveitar medicamentos já existentes acelera a transição para ensaios clínicos — ou seja, esse tipo de descoberta pode reduzir o tempo entre laboratório e paciente. No entanto, é crucial lembrar que o estudo ainda está em fase pré-clínica/experimental, e não significa que já há um tratamento disponível para uso geral nessa via.
Estudos mais aprofundados ainda são necessários para confirmar eficácia e segurança e os possíveis efeitos colaterais. O próximo passo é investigar se todos os tumores gastrointestinais respondem da mesma forma à via CGRP/RAMP1 ou se há variações por subtipo.
Em resumo, o estudo revela que o sistema nervoso local do intestino não apenas participa da digestão, mas pode também alimentar o crescimento de tumores gastrointestinais por meio da via CGRP/RAMP1.
Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!