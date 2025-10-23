Remodelação do SBT chega também às canoplas dos seus microfones

Nesses próximos tempos, a direção do SBT pretende ativar ainda mais os trabalhos da sua Criação Visual, para uma necessária repaginação de tudo que se refere à vinhetas, cenografia e aberturas de programas ou telejornais, além de campanhas e outros elementos.

Entre essas tais providências, acaba de ser aprovado um novo modelo para as canoplas dos seus microfones.

Depois de quase 20 anos sendo o mesmo, o novo começará a ser usado a partir do dia 15 de dezembro, mesma data do início de operações do canal de notícias, SBT News.

A que ainda é utilizada, tem de fundo a cor cinza escuro e as letras S, B e T bem destacadas.

A nova será comum para as duas TV s e nas cores azul e branca.

E a que passará a valer para todo o jornalismo, inclusive da TV aberta, emissoras próprias e afiliadas.

Em tempo: conforme anunciado, o SBT News terá cardiologista Ludhmila Hajjar como comentarista de saúde.

Ela, professora titular da Faculdade de Medicina da USP, uma das principais referências no País e terá um programa na grade no próximo ano.

A apresentadora Amanda Klein e os jornalistas Basília Rodrigues e Sidney Rezende também já foram anunciados como primeiros nomes da nova emissora.