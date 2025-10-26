26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Renascimento do futebol carioca: maiores do Rio voltam ao top-10 do Brasileirão após 14 anos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
renascimento-do-futebol-carioca:-maiores-do-rio-voltam-ao-top-10-do-brasileirao-apos-14-anos

Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, o futebol carioca vislumbra um feito que não tem sido comum há mais de uma década: ter quatro clubes entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco ocupam a vice-liderança, quinto, sétimo e oitavo lugar, respectivamente, pela primeira vez desde 2011. Uma fotografia que simboliza equilíbrio e resgate histórico para o futebol da cidade.

O Vasco na corrida: da redenção à probabilidade matemática

Com o triunfo sobre o rival tricolor, o Vasco mais que dobrou suas chances de classificação à Libertadores, passando de 5,7% para 11,8%, segundo a ferramenta Bola de Cristal, do GLOBO em parceria com a UFMG. O cruz-maltino ainda é o carioca com menor colocação entre os quatro, mas a distância para o 11º colocado, o Corinthians, é de apenas três pontos, mantendo viva a expectativa de consolidar a vaga continental.

Veja as fotos

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Reprodução/Vasco
Rayan do VascoReprodução/Vasco
Marina Garcia/Fluminense FC
Jogadores do Fluminense antes do início da partida contra o Lanús.Marina Garcia/Fluminense FC
Foto: Vitor Silva/ Botafogo
Foto: Vitor Silva/ Botafogo

Leia Também

Fluminense: entre desempenho e oportunidades perdidas

O Fluminense, que iniciou a rodada em sétimo, agora possui 25,5% de chance de classificação. Apesar de seu posicionamento, o clube poderia ter superado 50% caso tivesse aproveitado melhor confrontos anteriores. O cenário revela que, no Brasileirão, a tabela e as probabilidades nem sempre caminham lado a lado, e que cada decisão dentro de campo molda o futuro de maneira quase matemática.

Flamengo e Botafogo: a consolidação do topo

O Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores, enquanto o Botafogo, com 66% de chance, figura entre os favoritos à competição continental. Curiosamente, o Bahia, com 84,8% de probabilidade, mesmo em posição inferior na tabela, demonstra que jogos a menos e cálculos estatísticos alteram o panorama das chances, lembrando que o futebol é tão estratégico quanto imprevisível.

O significado histórico e simbólico

O que diferencia 2025 de temporadas anteriores é o equilíbrio entre tradição e desempenho. Desde 2011, ao menos um clube carioca terminava fora da primeira página ou lutava na Série B. Agora, todos estão próximos de ocupar posições de destaque, tornando o Rio uma presença forte e contínua no topo do Brasileirão. Além da estatística, trata-se de uma narrativa de resiliência, rivalidade e possibilidade de protagonismo coletivo.

O histórico de bons resultados na temporada demonstra a evolução recente do futebol carioca nos últimos anos. Dono dos últimos três títulos da Libertadores e atual campeão brasileiro, o futebol do Rio de Janeiro pode ter os quatro times grandes no estado na Libertadores pela primeira vez em sua história.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost