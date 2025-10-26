Renascimento do futebol carioca: maiores do Rio voltam ao top-10 do Brasileirão após 14 anos

Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, o futebol carioca vislumbra um feito que não tem sido comum há mais de uma década: ter quatro clubes entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco ocupam a vice-liderança, quinto, sétimo e oitavo lugar, respectivamente, pela primeira vez desde 2011. Uma fotografia que simboliza equilíbrio e resgate histórico para o futebol da cidade.

O Vasco na corrida: da redenção à probabilidade matemática

Com o triunfo sobre o rival tricolor, o Vasco mais que dobrou suas chances de classificação à Libertadores, passando de 5,7% para 11,8%, segundo a ferramenta Bola de Cristal, do GLOBO em parceria com a UFMG. O cruz-maltino ainda é o carioca com menor colocação entre os quatro, mas a distância para o 11º colocado, o Corinthians, é de apenas três pontos, mantendo viva a expectativa de consolidar a vaga continental.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Flamengo x Palmeiras Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rayan do Vasco Reprodução/Vasco Jogadores do Fluminense antes do início da partida contra o Lanús. Marina Garcia/Fluminense FC Foto: Vitor Silva/ Botafogo Voltar

Próximo

Fluminense: entre desempenho e oportunidades perdidas

O Fluminense, que iniciou a rodada em sétimo, agora possui 25,5% de chance de classificação. Apesar de seu posicionamento, o clube poderia ter superado 50% caso tivesse aproveitado melhor confrontos anteriores. O cenário revela que, no Brasileirão, a tabela e as probabilidades nem sempre caminham lado a lado, e que cada decisão dentro de campo molda o futuro de maneira quase matemática.

Flamengo e Botafogo: a consolidação do topo

O Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores, enquanto o Botafogo, com 66% de chance, figura entre os favoritos à competição continental. Curiosamente, o Bahia, com 84,8% de probabilidade, mesmo em posição inferior na tabela, demonstra que jogos a menos e cálculos estatísticos alteram o panorama das chances, lembrando que o futebol é tão estratégico quanto imprevisível.

O significado histórico e simbólico

O que diferencia 2025 de temporadas anteriores é o equilíbrio entre tradição e desempenho. Desde 2011, ao menos um clube carioca terminava fora da primeira página ou lutava na Série B. Agora, todos estão próximos de ocupar posições de destaque, tornando o Rio uma presença forte e contínua no topo do Brasileirão. Além da estatística, trata-se de uma narrativa de resiliência, rivalidade e possibilidade de protagonismo coletivo.

O histórico de bons resultados na temporada demonstra a evolução recente do futebol carioca nos últimos anos. Dono dos últimos três títulos da Libertadores e atual campeão brasileiro, o futebol do Rio de Janeiro pode ter os quatro times grandes no estado na Libertadores pela primeira vez em sua história.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!