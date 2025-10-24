Renata Borsoi, Júlia Bastos e Stephanie Wenk realizam evento da Sauer

Na noite dessa quarta-feira (22/10), Renata Borsoi, com o apoio da cunhada Júlia Bastos, abriu as portas da casa em que mora, no Lago Sul, para recepcionar um evento especial: a apresentação da nova coleção de joias da Sauer, inspirada nas obras do artista pernambucano Francisco Brennand. A etiqueta tem direção criativa de Stephanie Wenk.

Grande admiradora e colecionadora de peças do renomado artista plástico, Renata sentiu que sua conexão com a temática das joias merecia ser celebrada nesse jantar especial. “Aceitei o convite por achar que essa coleção tem tudo a ver comigo e com minha história pernambucana”, comenta a anfitriã.

Stephanie Wenk, Renata Borsoi e Júlia Bastos

A coleção

Designer de joias e diretora criativa da Sauer, Stephanie Wenk compartilhou em detalhes sua relação com Francisco Brennand e o processo por trás da nova coleção apresentada. Para a designer, a conexão com o artista vem de longa data. Além de ser amiga da família, ela coleciona um vínculo afetivo que atravessa gerações.

A primeira visita ao ateliê, há cerca de 10 anos, marcou a compreensão da magnitude do trabalho de Brennand.

“Fiquei muito impressionada com todo o corpo de obra dele e com aquele lugar que ele criou. Ele tem um vocabulário próprio, uma mítica profunda, resultado do estudo em filosofia e mitologia. Tudo tem simbolismo, mas também um universo único”, explica.

Stephanie Wenk

O projeto de transformar a obra de Brennand em joias começou antes da pandemia. Stephanie, junto a Mariana Brennand, então presidente do instituto do artista e a Lívia Debbané, responsável por novos projetos na oficina, iniciaram os primeiros brainstorms para a coleção. A iniciativa precisou ser pausada na pandemia, mas, cerca de um ano atrás, foi retomada. “Decidimos: agora é a hora”, relembra Stephanie.

O desenvolvimento das peças exigiu um trabalho cuidadoso com cerâmica, um material até então inédito para Stephanie, e desafiador para os próprios artesãos, especialmente ao lidar com escalas pequenas como as joias. “Foi um projeto a seis mãos, na verdade, mais que seis mãos. Os próprios artesãos contribuíram com desenhos e formatos que acabaram incorporados às peças”, detalha.

O trio à frente do evento

De acordo com a diretora criativa, é um trabalho de colaboração e troca, em cada elemento tem sua própria história. O lançamento oficial da coleção aconteceu internacionalmente, na Armory Show, em Nova York e, depois, na ArtRio. “Fomos os únicos joalheiros presentes na feira de arte em Nova York. Foi incrível, tivemos uma ótima recepção”, compartilha a designer, com orgulho, por estar levando a arte brasileira e nordestina para outros países.

A relação de Stephanie Wenk com a anfitriã da ocasião também se destaca: “Ela é uma amiga, cliente e grande admiradora do Brennand. Aqui não é só um evento, é uma conexão real. Renata abriu a casa dela generosamente para compartilhar esse universo com todos.”

A presença de Júlia Bastos complementou o clima de amizade e admiração mútua que permeou o encontro. No último sábado (18/10), a influenciadora digital publicou nas redes que estava utilizando um conjunto de joias da Sauer para o casamento da influencer Catarina Tourinho. Acessórios da etiqueta também foram utilizados por ela na festa de noivado, no fim de agosto. “Sempre Sauer”, escreveu.

Júlia Bastos

Trajetória e diferenciais

Além de detalhar a coleção, Stephanie Wenk compartilhou sua história na Sauer, onde está há 11 anos. Como diretora criativa e de marketing, é a única mulher no conselho familiar e lidera uma equipe formada exclusivamente por mulheres.

Segundo a designer, a Sauer está em expansão, promovendo colaborações artísticas, premiações para artistas emergentes e iniciativas sustentáveis, como o plantio de duas mudas na Amazônia a cada joia vendida — uma árvore nativa e uma de café, que sustenta comunidades locais.

Ao final, Stephanie reforça a singularidade das peças e a responsabilidade de lidar com o legado de Brennand: “É maravilhoso e uma grande responsabilidade mexer com o trabalho de um artista tão importante”. A coleção evidencia a combinação perfeita entre arte, design e memória afetiva, celebrando a criatividade e o cuidado com cada detalhe.

Detalhes das peças

Detalhes das peças

Acessórios da etiqueta

Acessórios da etiqueta

Coleção da Sauer

Coleção da Sauer

Peça da nova coleção

Peça da nova coleção

Peças disponíveis

Peças disponíveis

Wey Alves/Metrópoles

Detalhes

A decoração e o planejamento do evento foram idealizados por Renata Borsoi em conjunto com Júlia Bastos, sua cunhada e influenciadora digital. O evento contou com belos arranjos que misturavam flores e vegetais, como alcachofra e couve, de forma moderna, rústica e extremamente elegante.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, Júlia revelou que buscou fazer uma decoração orgânica e que dialogasse bem com a estética de Brennand. Diversos itens do artista foram utilizados para compor o centro das mesas, além de velas.

Desenvolvido por Marcelo Petrarca, chef do restaurante Bloco C, o menu contou com um coquetel volante com pequenas entradas e uma mesa de buffet com diversas opções para o jantar. Todos os pratos foram elogiados pelos convidados, em especial a sobremesa.

Ornamentação caprichada

Ornamentação caprichada

Menu refinado

Menu refinado

Mesa de jantar para os convidados

Mesa de jantar para os convidados

Wey Alves/Metrópoles

Veja os highlights da noite de lançamento no vídeo abaixo:

Confira momentos do evento pelos cliques da fotógrafa Wey Alves:

Renata Borsoi, Cynthia Bruneto e Carolina Leal

Stephanie Wenk e Gabriella Constantino

Júlia Bastos e Pedro Leal

Francisco Borsoi

Embaixatriz da Argentina, Gisele Berger

Claudia Estrela; Luis Olivalves; embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; e embaixatriz da Itália, Elsie Cortese

Liannez Padilha, Raquel Jones, Marina Slaviero e Bruna Slaviero

Decoração elaborada por Renata Borsoi e Júlia Bastos

Raquel Jones

Letícia Gonzaga

Bruna Slaviero

Nathalia Abi-Ackel

Rosália Peixoto

Fernanda Valença e Vitória Cruz

Antonio Aversa e Luísa da Mota

Luiz Carreira e Rosinha Leal

Itens à mostra

Luiza Bittar e Carolina Carvalho

Paola Freitas e Elise Cruz

Cybele Barbosa e Hélio Albuquerque

Flávia Cortopassi

Paula Moraes

Patrícia Coutinho

Mesa posta com artigos do artista Francisco Brennand

Luiz Carreira e Pedro Leal

Cynthia Bruneto e Flávia Cortopassi

Carolina Leal

Ângela Borsoi

Rosinha e Pedro Leal

Lianez Padilha, Hélio Albuquerque, Juliana Santana, Cynthia Bruneto, Flávia Cortopassi, Letícia Gonzaga, Carolina Leal e Marinna Arruda

Serviço

Buffet: Bloco C

