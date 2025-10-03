03/10/2025
Renata é eliminada de “A Fazenda 17” com 18,96% dos votos

O sonho de vencer “A Fazenda 17” acabou para Renata Muller. A participante foi eliminada do reality show rural nesta quinta-feira (2/9) após conquistar apenas 18,96% dos votos. Duda Wendling e Walério Araújo seguem na competição pelo prêmio milionário da Record.

A influenciadora ocupou um dos banquinhos da berlinda depois de sobrar no “Resta Um”, um fato que a deixou bastante magoada. Ela chegou a chorar após a formação da roça, demonstrando incredulidade com o ocorrido. Sua última chance de escapar foi na Prova do Fazendeiro de quarta-feira (1º/10), mas quem levou a melhor foi Rayane Figliuzzi. Além de se tornar Fazendeira, a namorada de Belo se livrou da roça após ter sido indicada por Dudu.

Já Walério teve os votos de Matheus transferidos para ele, uma consequência do poder do lampião. Por sua vez, Duda tentou se livrar da indicação da baia com o poder branco, mas não teve sucesso. Acabou sendo puxada por Walério, em um movimento de revanche, e garantiu seu lugar na berlinda.

