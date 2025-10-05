Renata Muller desabafa no “Domingo Espetacular”: “Me senti traída em ‘A Fazenda’”

Eliminada na última quinta-feira (2/10) de “A Fazenda 17”, Renata Muller voltou a aparecer na tela da Record neste domingo (5/10), em entrevista ao “Domingo Espetacular”. A influenciadora mineira, que deixou o reality após disputar a Roça com Duda Wendling e Walério Araújo, falou sobre a experiência e admitiu surpresa com o resultado.

“Não imaginei que sairia. Não por achar que sou melhor que ninguém, mas porque estava com o Walério. Nada pessoal, mas dentro do jogo ele não faz nada, não agrega. Acho que ficou pela representatividade”, declarou.

Durante a conversa, Renata desabafou sobre a sensação de traição dentro do confinamento. “Me senti traída. Traição é uma palavra muito forte, mas sim. Fui traída pelas duas pessoas que mais protegi e defendi nessa casa: Wallas e Maria”, contou.

A ex-peoa também comentou os momentos de tensão no jogo, no embate com Saory Cardoso. “Eu dou risada, lá na hora a gente está inflamado, não dá para explicar ninguém. O ‘xiu’ é um cala a boca”, afirmou.

Renata, natural de Belo Horizonte, foi casada por 13 anos com o ator Victor Pecoraro, que participou da edição de 2021 do reality show. O casamento terminou no ano seguinte, após o ator assumir o relacionamento com Rayanne Morais, atual esposa. O tema ainda mexe com a influenciadora, que disse ter aprendido com as decepções.

Fora do confinamento, Renata já traça novos planos. “Quero continuar trabalhando muito, como influenciadora, na TV, mas sempre na área de comunicação, que acho que é o meu lugar”, relatou. Mesmo fora do jogo, ela promete seguir de olho nos peões. “Vou continuar dando pitaco e jogando o jogo daqui de fora”, completou.